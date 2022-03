MotoGP | Bagnaia: "Ducati non mi mette pressione, me la metto io"

Carica lettore audio

Nel 2021 c'è andato solo vicino, ma per il 2022 sono in tanti a vedere Pecco Bagnaia come il favorito nella corsa al titolo della MotoGP. Il finale della scorsa stagione è stata entusiasmante per il pilota della Ducati: quattro vittorie nelle ultime sei gare, condite anche da cinque pole position consecutive. Numeri che, sommati al grande potenziale di una Desmosedici GP capace di firmare addirittura una tripletta nella tanto odiata Valencia, spiegano facilmente perché ci sia tanto ottimismo intorno al binomio tricolore.

E bisogna dire che anche il diretto interessato, pur senza lasciarsi andare a proclami esagerati, non ha fatto il "pompiere" nella conferenza stampa che ha aperto il primo weekend della stagione, quello del Gran Premio del Qatar, sottolineando che a Borgo Panigale è stato fatto un ottimo lavoro anche nel corso dell'inverno e che quindi c'è una concreta possibilità di ripartire da dove ci eramo lasciati a novembre.

"Credo che abbiamo lavorato bene nel corso del pre-campionato, anche se è difficile comprendere il valore delle moto durante i test, perché ognuno segue uno schema diverso di lavoro. Ma penso che il potenziale della nostra moto sia alto: abbiamo provato diversi pacchetti e pensiamo di aver trovato il migliore, quindi sono fiducioso sul nostro potenziale. Pensiamo che possa essere analogo all'ultima parte della stagione scorsa e di poter ripartire da lì", ha detto Bagnaia.

Sul fatto che in molti indichino la Ducati come la moto da battere invece ha provato ad andarci un po' più con i piedi di piombo, se non altro spiegando che questa cosa comunque non mette alcuna pressione extra su di lui.

"La Ducati sembra sempre la migliore, ma l'ultima volta che ha vinto il Mondiale è stata nel 2007. Non possiamo neanche dire che la Yamaha l'anno scorso fosse migliore perché ha vinto con Quartararo. Io penso che la mia moto nell'ultima parte del 2021 fosse la miglior Ducati che ho mai guidato, ma non so se le altre fossero meglio, perché non le ho mai provate. Quindi guidare la Ducati non mi mette troppa pressione, sono io che metto pressione su me stesso, perché voglio essere più forte ed andare più veloce. Ma cerco solo di dare il mio meglio sulla moto che ho a disposizione".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP

Tra le altre cose, la scorsa settimana ha messo nero su bianco il rinnovo contrattuale con l'azienda bolognese, alla quale si è legato fino alla fine del 2024. Una firma che gli permetterà di iniziare la stagione senza pensieri legati al futuro, potendosi concentrare solo sulle prestazioni.

"Sono molto contento di poter restare con la Ducati per altri due anni e, se possibile, mi piacerebbe restare per tutta la carriera, però vediamo cosa succederà. Senza dubbio, cominciare con altri due anni di contratto significa che posso essere più rilassato e pensare a dare il mio meglio. Magari non è così per tutti i piloti, ma io preferisco questa situazione".

Infine, quando gli è stato chiesto di commentare i valori molto ravvicinati che si sono visti nel corso dei test invernali, ha fatto capire che secondo lui sono dati da prendere molto con le pinze e che forse solo le gare mostreranno quelli reali.

"Penso che sia qualcosa di positivo per lo spettacolo, ma credo che sia dovuto anche al fatto che il modo di lavorare sia cambiato molto negli ultimi anni. Ora anche i piloti migliori puntano a fare il tempo nei test. Con il tempo che ho fatto quest'anno in Malesia nel 2020 sarei stato quinto, invece ero 17°. Quindi sì, sono tutti più vicini, ma è anche il modo di lavorare che è cambiato".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Cafu, ex calciatore professionista, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP