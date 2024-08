MotoGP | Bagnaia: "Dopo che ho perso l'anteriore ho cercato solo di finire"

La pausa estiva sembra aver spezzato un po' il ritmo a Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica era reduce da quattro vittorie consecutive, che lo avevano portato in vetta alla classifica iridata, ma il weekend di Silverstone ha interrotto il suo filotto e restituito la leadership iridata al rivale Jorge Martin, che lo precede però di appena tre lunghezze.

Ieri nella Sprint è scivolato quando occupava la quarta posizione e oggi ha provato ad essere lui a fare il ritmo della gara, ma ha avuto delle difficoltà nella gestione delle gomme della sua Ducati e quindi, dopo che ha rischiato il bis della caduta di ieri, ha badato soprattutto a stare lontano dai guai ed ha chiuso terzo, alle spalle del compagno di box Enea Bastianini e proprio di "Martinator".

"Sono soddisfatto, perché dopo ieri era importante finire la gara. Non è stato facile, perché mi sono messo davanti ed ho cercato di gestire il più possibile, ma non riuscendo a forzare tanto sulla gomma media davanti, ho dovuto spingere un po' di più con quella dietro per far girare la moto e mi sono trovato in difficoltà alla fine", ha detto il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Ho provato ad andare dietro a Jorge, ma quando ho perso l'anteriore alla curva 7 ho cercato solo di arrivare alla fine. Già ieri avevo preso zero punti, quindi oggi era troppo importante finire la gara. Per quanto riguarda Enea, sappiamo che quando parte bene il venerdì, poi è un osso duro, perché è molto forte nell'ultima parte di gara e lo ha dimostrato anche oggi", ha aggiunto.

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se questo calo degli pneumatici fosse atteso, ha proseguito: "Mi aspettavo di riuscire a gestirlo un po' di più, onestamente. Infatti secondo me è stato una conseguenza del non riuscire a forzare con i freni sull'anteriore. Ogni volta che ci provavo andavo un po' più lungo e questa situazione mi ha messo un po' in difficoltà. Non è la prima volta che quando non riesco a forzare sul davanti poi finisco la gomma dietro. Può succedere, l'importante è aver finito la gara ed aver fatto un buon risultato. Dopo che mi si è chiuso il davanti infatti era meglio non rischiare".

All'orizzonte ora ci sono il Red Bull Ring Aragon e Misano, piste sulle quali solitamente riesce ad essere molto veloce: "L'Austria mi piace molto, ma sono tanti i piloti che vanno forte lì. Come anche a Misano. Io penso che il podio di oggi si potrebbe anche replicare a Misano, perché sia Enea che Jorge sono molto forti lì. Noi quest'anno ci arriveremo in una condizione fisica migliore, ma vedremo".

Con la doppietta di Silverstone, Bastianini ha ridotto a 49 lunghezze il gap dalla vetta, quindi ora va considerato anche lui pienamente nella corsa al titolo con lui e Martin: "Enea è sempre stato della partita, perché comunque ci sono 37 punti ogni weekend e in questo me ne ha guadagnati 21, quindi bisogna sempre stare sul pezzo. Sappiamo la velocità di Enea, quindi se mette a posto la costanza può essere un avversario temibile per la stagione, che può lottare sempre per le prime posizioni come me e Martin".