MotoGP | Bagnaia domani sarà ospite di Fazio a "Che tempo che fa"

Il Campione del Mondo MotoGP 2022 Francesco Bagnaia sarà ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", domenica 15 Gennaio dalle ore 20.00.

Il programma, icona della televisione italiana, offre conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali ed internazionali, momenti di intrattenimento e di spettacolo. Sarà un’occasione per ricordare insieme il titolo Mondiale conquistato a Valencia ma non solo, Bagnaia sarà presente in studio accompagnato dalla sua DesmosediciGP.

Il binomio tutto italiano Bagnaia-Ducati ha scritto una pagina della storia del motociclismo mondiale, conquistando un risultato storico e motivo di orgoglio per tutta Italia. Era infatti dal 1972 che un binomio tutto Tricolore non saliva sul tetto del mondo, quando a trionfare furono la leggenda Giacomo Agostini e la MV Agusta.

Ma non solo, perché il ducatista è stato il successore di un'altra leggenda nell'albo d'oro della MotoGP, visto che l'ultimo italiano ad imporsi nella classe regina prima di lui era stato Valentino Rossi nel 2009. I temi quindi non mancheranno e i tifosi Ducati, e non solo, non possono perdersi questo appuntamento.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images