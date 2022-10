MotoGP | Bagnaia: "Devo rischiare, ma lo deve fare anche Fabio"

Carica lettore audio

L'ottavo posto con cui ha concluso la prima giornata di prove del Gran Premio d'Australia probabilmente non dice la verità sul potenziale di Pecco Bagnaia e della Ducati sul tracciato di Phillip Island. E' vero che il vice-campione del mondo ha avuto delle difficoltà legate al vento, ma poi insieme alla sua squadra ha trovato la soluzione per mettersi a posto almeno a livello di passo gara. A mancargli, dunque, è stato soprattutto il time attack, come lui stesso ha ammesso quando ha parlato con i media.

"Sinceramente, all'inizio stamattina facevo fatica con il vento, poi abbiamo fatto qualcosa che ha migliorato la situazione e infatti ho migliorato anche il mio passo nel secondo e nel terzo run. Pomeriggio il vento era ancora più forte e forse, per il mio setting o per il mio stile di guida, ho faticato abbastanza. Anche in questo caso, però, siamo riusciti a fare uno step e nel terzo run ho avuto un buon passo con le gomme usate", ha detto Bagnaia.

"Nel time attack però non sono riuscito a fare un buon giro. E' vero quindi che sono abbastanza contento per il feeling che ho trovato nella parte finale della FP2, ma non per il time attack. Pago molto nel T1 e nel T3, mentre sono veloce nel T2 e nel T4, e questo è strano. Ma sappiamo già in cosa dobbiamo migliorare e questo ci può aiutare a fare lo step di cui abbiamo bisogno", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Stando alle previsioni, la giornata di oggi dovrebbe essere la più problematica del weekend dal punto di vista del vento, che dovrebbe calare domani e domenica. Secondo Pecco però è importante essersi messi a posto, visto che con il meteo non si può mai sapere.

"Anche se ci sarà il vento domani, abbiamo trovato il modo per essere comunque competitivi, perché siamo migliorati nelle due sessioni. Inoltre qui è davvero difficile fare delle previsioni sul meteo: anche oggi pioveva forte all'ora di pranzo, ma poi abbiamo fatto la FP2 sull'asciutto. Ma credo che dobbiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo iniziato entrambe le sessioni faticando, ma siamo sempre riusciti a migliorare nel corso del turno".

Con appena due punti a separarlo dal leader Fabio Quartararo, gli è stato domandato se in questo weekend conta di attuare delle strategie particolari nei confronti del rivale della Yamaha, ma il ducatista vuole proseguire nel modo che gli ha permesso di recuperare 89 punti in 7 GP.

"Devo rischiare, ma lo deve fare anche lui, perché è troppo importante stare davanti. Queste due gare non sono le migliori per la nostra moto, ma quest'anno abbiamo già dimostrato di poter essere competitivi su piste su cui non lo eravamo stati l'anno scorso. In ogni caso, la strategia sarà sempre quella delle ultime gare: spingere e cercare di fare il massimo possibile senza pensare troppo al campionato, perché è il momento di attaccare".

Se nella MotoGP odierna i valori sono molto ristretti, a complicare tutto ci si mette anche una pista sulla quale sono ancora più ravvicinati: "Su questa pista è sempre così, perché è corta e molto veloce, ma vale anche per il passo. Su questa pista la differenza la si fa con la costanza, quindi è quello che dobbiamo trovare".

Per quanto riguarda la scelta delle gomme, infine, è ancora troppo presto per avere delle idee chiare: "Oggi ho lavorato con le medie, perché abbiamo avuto condizioni leggermente diverse nelle due sessioni. Domani proverò la dura al posteriore o magari la soft usata, anche se al momento credo che la media possa essere una buona gomma per la gara. Ma vediamo, perché Rins oggi è stato veloce anche con la dura. Nel 2019 avevo corso con quella e, anche se è cambiata la carcassa, può essere un'opzione".