MotoGP | Bagnaia deluso: "Il feeling c'è di nuovo, i risultati no"

Carica lettore audio

Chi è cresciuto con i film di Paolo Villaggio non può non conoscere la famigerata "nuvoletta di Fantozzi", che puntalmente arrivava a rovinare i piani del ragionere e dei suoi colleghi della Megaditta. Allo stesso modo, la sfortuna continua a perseguitare Pecco Bagnaia in questo avvio di stagione della MotoGP 2022 e oggi a Mandalika si è manifestata proprio sotto forma di nuvola.

Il pilota della Ducati aveva finalmente ritrovato il feeling giusto con la sua Desmosedici GP e dopo il Warm-Up era convinto di avere tutte le carte in regola per battagliare per la vittoria del Gran Premio dell'Indonesia. Poi un vero e proprio nubifragio si è scagliato sull'isola di Lombok, ribaltando tutti i pronostici.

Il piemontese era ottimista, visto che di solito la Rossa si comporta molto bene sul bagnato, ma oggi qualcosa è andato storto a livello di feeling con l'anteriore e quindi Pecco si è presentato sotto alla bandiera a scacchi in 15° posizione. Un risultato che gli è valso l'unico punto raccolto in queste prime due gare e che quindi lo tiene lontano dalla lotta per il Mondiale a cui aspira.

"In questo momento bisogna analizzare le cose e cercare sempre di guardare il lato positivo, anche se non è facile. Sinceramente, quando ho visto che cominciava a piovere ero un po' più tranquillo. Di solito sul bagnato andiamo molto forte: lo eravamo stati sia nei test qui che in quelli in Malesia e il feeling era sempre lo stesso", ha detto Bagnaia dopo la corsa.

"Oggi invece il mio feeling con la moto è difficile da spiegare, non mi trovavo bene. E secondo me non è una questione legata alla nostra moto. E' stata una cosa strana, che non riesco a capire bene. Quando ho perso l'anteriore e sono andato lungo non è stata l'unica occasione in cui ho avuto un bloccaggio dell'anteriore".

"Ed è strano, perché normalmente il punto forte della nostra moto sul bagnato è proprio il davanti che ti fa sentire anche le cose più impercettibili. Oggi invece ero impossibilitato a farlo, anche in percorrenza di curva ho perso tantissime volte l'anteriore".

"Bisogna analizzare e capire, ma l'unico lato positivo di questo weekend di gara è che il mio feeling è tornato molto buono. Stamattina nel Warm-Up ero molto veloce, ma i risultati dicono il contrario, quindi non voglio dire troppe cose che poi magari innervosisco qualcuno a casa che so già che non aspetta altro", ha aggiunto, facendo riferimento al timore di vedere tanti commenti negativi sulla sua prestazione.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Qualcuno ha provato a fare un raffronto con l'inizio dell'anno scorso, quando la vittoria continuava a sfuggirgli, ma Bagnaia ha sottolineato che la situazione è completamente diversa secondo lui.

"L'anno scorso sono partito con delle buone sensazioni, ma poi non riuscivo mai a concretizzare. Ma anche la situazione era diversa, perché venivo da due anni difficili. Quest'anno la situazione è diversa, perché gli obiettivi sono altri. Siamo stati vice-campioni del mondo l'anno scorso e siamo partiti con l'idea di lottare per il campionato. E' un avvio di stagione molto diverso, l'unica cosa positiva è che il feeling stamattina era tornato quello giusto ed eravamo pronti per lottare per la vittoria".

Dal punto di vista emotivo e mentale sarà fondamentale non abbattersi e farsi trovare pronto a reagire già dal GP dell'Argentina, magari provando proprio a prestare poca attenzione ai commenti poco graditi.

"Purtroppo sono abbastanza umano sotto questo punto di vista, proprio per questo dico che è brutto leggere gli articoli che parlano di me e vedere commenti molto negativi. Sicuramente è un qualcosa che mi darà da pensare tutta la settimana. Conoscendomi, però, quando arriveremo al prossimo weekend, già dal mercoledì starò pensando solo a cercare di essere veloce e di stare davanti. Ho anche la fortuna di avere le persone giuste che mi aiutano a casa, che sono il mio preparatore e la mia ragazza".

Neppure fargli notare che la partenza degli altri big come il campione del mondo Fabio Quartararo, oggi secondo dopo un nono posto in Qatar, e Marc Marquez, assente dopo una brutta caduta nel Warm-Up, è stata la chiave giusta per farlo sorridere. L'unica consolazione resta il feeling ritrovato almeno fino a domenica mattina.

"C'è da dire che Marc ha fatto quinto alla prima gara e questa non ha corso. Fabio ha fatto nono la prima e secondo in questa. Io vanto un bel 15° posto come risultato migliore. Non è certamente questo il lato positivo. E' più l'essere riuscito a lavorare su me stesso e ritrovare almeno fino al Warm-Up il feeling dell'anno scorso. Poi non abbiamo concretizzato, quindi le parole vanno un po' via al vento, ma questo per me è l'unico lato positivo", ha concluso.