MotoGP | Bagnaia perplesso: "Ero in netta difficoltà con l'anteriore"

Il sabato di Sepang sembrava poter essere la giornata della svolta per Pecco Bagnaia, invece si è conclusa con una mezza smorfia per il campione del mondo in carica. Dopo aver firmato la sua settima pole position stagionale con un giro record, ha comandato i primi cinque giri della Sprint del Gran Premio della Malesia, ma poi ha perso ritmo e alla fine si è dovuto accontentare del terzo posto.

Ad imporsi è stato per sua fortuna un outsider come Alex Marquez, ma il rivale nella corsa al titolo Jorge Martin è riuscito a portargli via altri due punti, riducendo a 11 lunghezze il gap grazie al secondo gradino del podio. E probabilmente se alle sue spalle non ci fosse stato il compagno di squadra Enea Bastianini a vestire perfettamente i panni dello scudiero avrebbe anche rischiato di cedere qualcosina in più al madrileno del Prima Pramac Racing.

Dopo la gara, senza nascondere una delusione piuttosto evidente, il pilota della Ducati ha spiegato che sull'anteriore della sua Desmosedici GP qualcosa non ha funzionato come si sarebbe aspettato: "E' difficile da dire, ma sta di fatto che ho faticato molto con l'anteriore. Non riuscivo più a fermarmi e nelle curve a sinistra avevo tantissime vibrazioni, quindi è un po' strano. Già dall'inizio facevo un po' fatica a fermarmi, ma andava meglio. Gli ultimi giri ero in netta difficoltà e ho girato pianissimo", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Non riuscivo proprio a performare ed è stato un peccato perché eravamo partiti bene e stavamo facendo le cose giuste. Alex era molto veloce, ma secondo me avevamo il potenziale per lottare con lui. Purtroppo ho iniziato a perdere tanto e non mi capacito proprio di cosa sia successo. Fortunatamente era la Sprint, quindi avremo tempo e modo di vedere tutti i dati per capire cosa non abbia funzionato. Ma sono comunque contento, perché partire in prima fila e in pole position è sempre importante. E per domani siamo di nuovo lì", ha aggiunto, cercando di guardare comunque al bicchiere mezzo pieno.

Subito dopo il suo arretramento al terzo posto, si è anche visto qualcosa appoggiarsi sulla carena della sua Rossa, andando in parte ad ostruire un'aletta. Il piemontese però non crede che sia stato questo episodio a generare le sue difficoltà.

"L'ho vista questa cosa che mi ha sbattuto addosso, ma non so da dove arrivasse. Non so se fosse plastica o se fosse la vernice del cordolo. Sicuramente non è stato d'aiuto perché è andata a tappare un'ala. Non so se fosse quello, ma a me pareva che venisse più dall'anteriore della moto. Fortunatamente abbiamo il tempo per analizzare tutto".

Il leader del Mondiale però fatica proprio a darsi una spiegazione di quanto accaduto: "Il mio feeling è stato peggiore rispetto al resto del weekend, soprattutto rispetto a stamattina, quando avevo fatto tantissimi giri con la stessa gomma davanti e tutto funzionava perfettamente. Pomeriggio invece ero molto più in difficoltà. Poi la situazione è andata peggiorando e quando mancavano 4-5 giri è stata proprio difficile. Ho cercato di spingere molto in frenata e chiudere le linee, ma era tosta".

Quando poi gli è stato domandato se senza questo problema avrebbe potuto giocarsela con Alex Marquez, ha concluso: "Potevamo pensarci, perché è tutto il weekend che giriamo sotto all'1'59"5, quindi mi ha lasciato un po' perplesso questa cosa che è successa. Mi aspettavo che saremmo riusciti ad essere costanti, perché non avevo mai avuto grossi cali sulle gomme. E' stato un feeling molto particolare".