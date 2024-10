MotoGP | Bagnaia: "Con Martin non è una rivincita, è la continuazione del 2023"

Mancano ancora cinque gare al termine della MotoGP 2024, ma la pressione si è già spostata tutta su Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Lo dimostra il fatto che, per la conferenza stampa che ha aperto il weekend del Gran Premio del Giappone, la Dorna abbia scelto di affiancare solamente il campione del mondo in carica ed il leader iridato, che sono arrivati a Motegi separati tra loro da 21 punti.

Con gli zero fatti in Indonesia, infatti, Enea Bastianini e Marc Marquez sembrano ormai tagliati fuori dalla corsa al titolo, essendo distanziati rispettivamente di 75 e di 78 lunghezze. Anche il riminese e l'otto volte campione del mondo sembrano essere dello stesso avviso, quindi la chiacchierata del giovedì è iniziata chiedendo ai due candidati al trono se anche loro la pensano così. E Bagnaia in realtà un piccolo spiraglio ai due outsider lo ha lasciato ancora.

"E' dall'inizio della stagione che noi due facciamo la differenza rispetto al resto del gruppo. E' vero che, finché ci sarà la possibilità matematica di essere campioni anche per Marquez e Bastianini, dobbiamo tenere in considerazione anche loro. Io e Jorge sappiamo fin troppo bene quanto sia facile commettere un errore e cadere in questa stagione, quindi il quadro può cambiare rapidamente. Io li considererò in lotta fino a quando la matematica dice che è possibile anche per loro. Però è anche vero che da metà stagione siamo sempre noi due ad essere davanti in tutte le gare, in tutte le sessioni, quindi penso che sarà così fino a Valencia", ha detto Bagnaia.

A distanza di 12 mesi, dunque, si sta ripercorrendo lo stesso copione, che lo scorso anno lo ha portato a laurearsi per la seconda volta campione del mondo della classe regina nell'atto conclusivo di Valencia, spuntandola proprio su "Martinator".

"E' bello per me essere di nuovo in lotta con Jorge, perché abbiamo sempre avuto delle battaglie corrette e c'è grande rispetto reciproco tra noi. Penso che la situazione sarà uguale anche in questa stagione e sarebbe bello avere una battaglia in pista tra di noi prima della fine della stagione. Però non direi che è una rivincita, è una continuazione del 2023, e alla fine vincerà il migliore. E' stata una stagione difficile, per i vari errori che abbiamo commesso entrambi, però è vero che Jorge è stato più costante rispetto a me e nelle prossime gare dobbiamo fare un piccolo passo avanti in termini prestazionali, perché ci è mancato qualcosina nelle ultime gare. Però sono contento di essere ancora qui, in lotta fino alla fine con Jorge, che penso che sia estremamente forte".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Per come si erano messe le cose a Mandalika, con la sua vittoria nella Sprint ed il contemporaneo zero del rivale del Prima Pramac Racing, il passivo forse potrebbe essere anche inferiore ai 21 punti. Ma Pecco pensava che il tracciato indonesiano fosse più nelle corde di Jorge, quindi è soddisfatto del suo weekend. Motegi invece la vede una pista più nelle sue corde.

"Considerando la pista e le prestazioni di Jorge a Mandalika, dobbiamo considerare lo scorso weekend in maniera positiva. Guadagnargli tre punti su quella pista è stato sicuramente positivo. Motegi è una pista che mi piace, che si addice di più alle mie caratteristiche: ci sono tante staccate forti e tante accelerazioni, quindi è una pista che assomiglia di più all'Austria. Il meteo potrebbe essere una variabile, perché sembra che domenica potrebbe piovere e anche in qualifica, quindi dobbiamo essere pronti per ogni situazione. Credo comunque che potremmo essere competitivi per ottenere dei buoni risultati e recuperare ancora altri punti a Jorge".

Quando poi gli è stato domandato se ritiene che magari fosse stata meglio una lotta ancora aperta a tre o quattro contendenti rispetto ad un duello a due, ha spiegato: "Non importa se siamo in tre, in quattro o in cinque, io voglio solo tornare in testa. Per me non cambia nulla. E penso che questa pista sia buona per noi, così come la Thailandia e la Malesia, quindi arrivano diverse piste sulle quali possiamo essere molto forti. In mezzo c'è anche l'Australia, dove invece è Jorge ad essere molto forte, però penso che potremo avere delle prestazioni molto simili un po' dappertutto. Siamo in una situazione in cui comunque dovremo provare ad andare meglio di lui, mentre lui potrà provare a controllare un po' di più la situazione".

Questo weekend potrebbe esserci appunto l'incognita della pioggia, sotto alla quale lo scorso anno era stato Martin ad imporsi. In quel caso, secondo il piemontese, sarà importante trovare il giusto mix tra i rischi da prendere e la voglia di recuperare punti: "La cosa più importante per noi sarà farci trovare pronti in ogni caso. L'anno scorso c'è stata una gara 'flag to flag' con la pioggia ed abbiamo concluso al primo ed al secondo posto. Se ci sarà la pioggia, bisognerà anche controllare per non correre troppi rischi, ma anche fare dei punti. E' una delle situazioni più difficili, ma anche delle più belle, perché ti dà tanta motivazione ed adrenalina. In ogni caso, dovremo farci trovare pronto".

A Marquez e Bastianini è stato chiesto chi vedono come favorito per il titolo ed entrambi hanno risposto il loro connazionale. Secondo Pecco, è quasi normale che sia così: "Gli italiani vanno con gli italiani e gli spagnoli con gli spagnoli (ride)".