MotoGP | Bagnaia: "Con Martin c'è rispetto, sarà una lotta leale"

La MotoGP si affaccia per la prima volta in India e bisogna dire che la giornata di giovedì ha calmato le tensioni intorno al Buddh International Circuit che si erano accumulate nelle ultime settimane. Uno dei temi che aveva tenuto banco durante il weekend di Misano era stato quello legato ai presunti problemi di sicurezza del tracciato, con un paio di muretti ritenuti troppo vicini al manto d'asfalto.

Timori che sono stati dissipati una volta arrivati in loco, dove i piloti hanno trovato degli standard di sicurezza in linea con quelli richiesti dalla MotoGP. Anzi, alla fine probabilmente la cosa più difficile è stata proprio raggiungere l'India, con buona parte del paddock che ha avuto problematiche legate all'ottenimento del visto. Cosa che però non è capitata al leader iridato Pecco Bagnaia, che ci ha scherzato sopra durante la conferenza stampa che ha inaugurato il weekend.

"Per prima cosa, devo dire che sono stato fortunato perché non ho avuto problemi con il visto, questa è già stata una vittoria. Il nostro responsabile della logistica ha fatto un lavoro fantastico a questo proposito", ha detto il pilota della Ducati, che poi è passato a parlare del tracciato, lasciando intendere di aver messo da parte i suoi dubbi sulla sicurezza, anche se la verifica migliore sarà quella della pista che avverrà domani.

"Ho fatto due giri della pista a piedi ed il layout è interessante. E' bello e mi sembra diverso rispetto alle altre piste su cui corriamo. Ovviamente domani sarà interessante provare la pista in moto, dopo che ho avuto modo di fare un giro anche con i membri della Race Direction e mi hanno spiegato che il circuito è a posto dal punto di vista della sicurezza", ha aggiunto.

Dopo i due terzi posti di Misano, ottenuti stringendo i denti con la gamba destra ancora dolorante a causa del terribile incidente di Barcellona, nel quale gli era passata sopra la KTM di Brad Binder, il campione del mondo in carica è arrivato in India in condizioni fisiche migliori, anche se non ha ancora recuperato completamente dalla botta.

"Il lunedì dopo la gara a Misano è stata una giornata difficile, ero veramente stanco. Però abbiamo lavorato molto per cercare di arrivare qui al 100%. Non ci sono ancora arrivato, perché ci vuole più tempo per un recupero completo, ma sono sicuramente messo meglio rispetto a Misano. Questo è certo", ha spiegato.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella conferenza di oggi poi c'è stata una curiosità, perché i primi quattro piloti della classifica iridata hanno tutti difeso i colori del marchio indiano Mahindra ai tempi della Moto3, quindi gli è stato chiesto di ripercorrere il viale dei ricordi.

"Se considerate tutti i piloti che sono passati dalla Mahindra, sono tutti ragazzi che hanno lasciato un segno negli anni successivi: o hanno vinto dei titoli o sono stati vice-campioni del mondo. E' stata un'ottima scuola: forse mancava un po' di potenza, ma la moto era ottima. Ci metteva nelle condizioni di dover dare sempre il massimo, quindi sono molto orgoglioso di aver fatto parte della famiglia Mahindra. E dico sempre che è stato il miglior team di Moto3 in cui potessi essere per crescere".

Tra le altre cose, in sella alla Mahindra del Team Aspar aveva diviso il box, e non solo, con Jorge Martin, che oggi guida come lui una Ducati, anche se con i colori del Prima Pramac Racing, ed è il suo diretto inseguitore nel Mondiale, staccato di 36 punti.

"In Mahindra il nostro rapporto era un po' strano, dormivamo nella stessa stanza e giocavamo tantissimo alla Playstation sia con la F1 che con la MotoGP. E' un ricordo particolare, ma il nostro rapporto si è sempre basato sul rispetto e questa è la cosa più importante. Sappiamo perfettamente quello che è il nostro potenziale e questo significa che tra noi la lotta sarà sempre leale".

Infine, l'ultimo annuncio di mercato è stato quello che ha ufficializzato l'approdo di Franco Morbidelli in sella alla Ducati del Prima Pramac Racing a partire dal 2024. Essendo anche un suo amico, oltre che un membro della VR46 Riders Academy, inevitabilmente a Pecco è stato chiesto un parere sulla cosa.

"Non so se cambierà qualcosa per me o per noi, ma Franco si merita sicuramente questa possibilità. Gli anni in Yamaha non sono stati il meglio, nel 2021 ha avuto un infortunio, poi è dovuto passare da una moto molto vecchia a quella ufficiale, che però aveva dei problemi, quindi non è stato sicuramente lo scenario migliore. Tutti riconoscono il suo potenziale, quindi sarà interessante averlo sulla stessa moto e discuterne insieme. Sono felice per Franco, se lo è meritato, e avremo la stessa moto fin dall'inverno, quindi la competizione sarà dura", ha concluso.