MotoGP | Bagnaia: "Compagno 2025? Io faccio la mia strada, non mi interessa"

Ritrovandosi accanto ad un Fabio Quartararo fresco di un clamoroso rinnovo contrattuale con la Yamaha ed al re di Austin, quel Marc Marquez che su una delle sue piste preferite inseguirà la sua prima vittoria in sella alla Ducati, per una volta Pecco Bagnaia si è ritrovato ad avere un ruolo quasi marginale in una delle conferenze stampa che aprono i weekend della MotoGP.

Un qualcosa di inusuale per un due volte campione del mondo in carica, che in Texas dovrà provare a riscattare la delusione cocente di tre settimane fa a Portimao, dove una gara già di per sé al di sotto delle aspettative si è chiusa nel peggiore dei modi, con un incidente proprio con il #93 che gli è valso il primo zero stagionale ed ha permesso a Jorge Martin di prendersi già 23 punti di vantaggio nel Mondiale.

Il saliscendi statunitense però rappresenta una buona occasione, perché lo scorso anno il pilota della Ducati ha dominato la Sprint e nella gara lunga aveva preso il largo prima di commettere un errore che ha servito il successo su un piatto d'argento alla Honda di Alex Rins.

"E' una pista che mi piace. Qui ad Austin ero stato molto competitivo l'anno scorso, ma poi ho commesso un errore e sono caduto in gara. Penso che lavorando bene come sempre, potremo essere competitivi. E' una pista diversa rispetto a Portimao, quindi vediamo cosa potremo fare. Soprattutto se riusciremo a migliorare le sensazioni in sella, che mi hanno portato poi ad avere qualche problema in gara", ha detto Bagnaia.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il piemontese ha già delineato il suo futuro, firmando un rinnovo biennale con la Casa di Borgo Panigale. Quello che sarà interessante invece sarà scoprire il nome del suo compagno di box, che dovrebbe emergere da un "derby" tra Martin ed il suo attuale compagno Enea Bastianini. Pecco però ha cercato di rimanere fuori dalla disputa: "Io faccio la mia strada e non mi interessa. Saranno altri a decidere e in ogni caso penso che sarà quello più meritevole ad ottenere la sella".

Infine, gli è stata chiesta la sua opinione riguardo al recente acquisto della MotoGP da parte di Liberty Media, la società statunitense che ha permesso alla Formula 1 un'espansione senza precedenti.

"E' molto difficile in cosa si possa migliorare. Io credo che il nostro sia già un grande spettacolo, ma deve diventare più popolare. Una cosa che fa una grande differenza è che la F1 si corre con le auto e i costruttori automobilistici sono molto più grandi di quelli di moto. Credo che Liberty Media avrà delle grandi idee per migliorare la nostra situazione, che è già buona, perché loro hanno già portato la Formula 1 al picco più alto che si sia mai visto. Dunque, credo che sia una grande opportunità per la MotoGP", ha concluso.