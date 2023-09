MotoGP | Bagnaia: "Ci manca qualcosa in frenata per fare la differenza"

Quello del Gran Premio dell'India non è stato il venerdì più facile della stagione per Pecco Bagnaia, ma il leader del Mondiale si è presentato sorridente all'incontro con i media, dicendosi soddisfatto del lavoro che ha fatto sulla sua Ducati, anche se alla fine si è dovuto accontentare dei chiudere al settimo posto la prima giornata di prove della storia sul Buddh International Circuit.

Tra il turno della mattina e quello del pomeriggio la situazione è già migliorata, anche se ritiene che serva ancora qualche modifica alla sua Desmosedici GP per renderla più incisiva in frenata. Tuttavia, il suo passo gara sembra piuttosto buono, come certificato dai tempi che è stato in grado di realizzare anche quando montava una gomma che ormai aveva superato la distanza di gara prevista per domenica.

"Sono contento del lavoro che abbiamo fatto. Come sempre al venerdì, il nostro set-up di base ha richiesto un po' di modifiche. Stamattina soffrivo in frenata in diversi punti: alla curva 1, alla 3 e alla 12, ma ci abbiamo lavorato e pomeriggio mi sentivo meglio, anche con le gomme usate, oltre la distanza di gara. Il passo infatti non era male", ha detto Bagnaia.

"Sfortunatamente, abbiamo avuto l'opportunità di fare solo un time attack, che è andato bene, anche se ci manca ancora qualcosa: dobbiamo migliorare in frenata per trovare il solito feeling, perché di solito faccio la differenza rispetto agli altri su questo aspetto, ma qui non ci riesco", ha aggiunto.

Queste sue iniziali difficoltà però lo hanno portato a fare un parallelo con il suo rivale nella corsa al titolo, lo spagnolo Jorge Martin, che come lui dispone di una GP23 ma ultimamente sembra riuscire a cominciare il weekend subito con il piede giusto rispetto a lui.

"Sembra che nelle ultime gare Jorge abbia trovato un set-up di base che funziona bene e si adatta velocemente e molto bene ad ogni tipo di circuito. Noi invece abbiamo bisogno di lavorarci di più. E' una piccola differenza, anche se credo che alla fine domani saremo più o meno nella stessa situazione".

Parlando del primo impatto con il tracciato indiano, non ha nascosto di esserne rimasto colpito positivamente, sia a livello di grip che di layout.

"Ci aspettavamo di avere più problemi a livello di grip, ma in traiettoria è buono. Quando esci dalla linea ottimale o quando passi sulle righe invece è molto scivoloso. Se vai fuori, bisogna fare attenzione quindi quando rientri in pista, perché potresti perdere l'anteriore o il posteriore. Le condizioni erano già abbastanza buone stamattina, quindi non credo che domani abbasseremo troppo i tempi".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Srinivasa Krishnan

"Credo che abbiano fatto un buon lavoro, inoltre alcune parti della pista sono molto tecniche, come la curva 1: la traiettoria è una sola e non puoi frenare neanche un metro oltre, altrimenti finisci largo, quindi bisogna essere molto precisi. Ma anche alla curva 12 penso di aver fatto la linea giusta solo due volte oggi, per il resto ero sempre largo".

Il degrado della gomma posteriore, che in questa occasione presenta la carcassa da alte temperature come in Austria ed in Thailandia, era un'incognita, ma secondo il campione del mondo si potrà gestire.

"Per me andrà bene, perché ogni volta che utilizziamo questa carcassa il drop è costante, e questo è buono. Ma se spingi troppo potresti avere dei problemi con la gomma, quindi sarà importante rimanere calmi e capire bene le condizioni, perché quando inizierà la gara farà molto caldo. Comunque oggi ho fatto 27 giri sulla stessa posteriore e devo dire che ha lavorato piuttosto bene".

Dal punto di vista fisico, infine, la botta alla gamba destra di Barcellona non sembra essere più un grosso problema, ma c'è un altro aspetto che lo turba: "La cosa più impegnativa sarà gestire il caldo. Sul rettilineo opposto sembra che la gola ti stia andando a fuoco, anche le gambe bruciano, e la nostra moto di solito è buona da questo punto di vista. In Malesia c'è tanto caldo, ma non così, quindi sarà la cosa più complicata con cui fare i conti".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images