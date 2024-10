MotoGP | Bagnaia: "Che tu sia leader o sia dietro, la pressione è la stessa"

Il Gran Premio della Thailandia rischia di essere uno snodo fondamentale per le chance di tris iridato di Pecco Bagnaia. Il campione del mondo in carica arriva a Buriram con 20 lunghezze da recuperare nei confronti del leader Jorge Martin, quindi con la consapevolezza che l'imperativo questo weekend deve essere quello di provare a ridurre questo gap, perché altrimenti le cose si metterebbero troppo in salita. Ma dalla sua c'è un circuito che vede molto più nelle sue corde di quanto non sia quello di Phillip Island, dove ha faticato una settimana fa.

"La missione è recuperare punti ed essere competitivo. Sappiamo che questo tracciato è migliore per me rispetto a Phillip Island, dove sono sempre salito sul podio negli ultimi tre anni, ma non sono mai stato il più veloce e ho sempre avuto qualche difficoltà. Quest'anno abbiamo preso la strada sbagliata sabato e poi domenica era troppo tardi, Martin e Marquez erano semplicemente più veloci di me, quindi ho dovuto rallentare e cercare di finire la gara, perché ho avuto anche un po' di difficoltà a gestire le gomme. Questo è un tracciato che mi piace, sul quale possiamo avere un potenziale più alto", ha detto Bagnaia nella conferenza stampa che ha aperto il weekend thailandese.

Una convinzione che comunque stona un po' con il fatto che in realtà un anno fa era stato proprio "Martinator" ad uscire dal Chang International Circuit con una doppietta. Pecco quindi ha argomentato questa sua sensazione in vista del fine settimana.

"Phillip Island è sempre stato un circuito sul quale Jorge è stato molto veloce. E' vero che l'anno scorso ha vinto qui, essendo il più intelligente ed essendo veloce. Ma penso che ci siano stati anche piloti che sono stati più veloci. Io sono stato molto forte nella gara di domenica, ma ero un po' indietro all'inizio e quando sono arrivato nel gruppo davanti ero un po' più in difficoltà. Non sto dicendo che Martin non sarà veloce, ma considerando le gomme ed il layout della pista, penso che stavolta possa essere un po' di più dalla mia parte".

E' sempre difficile valutare se 20 punti debbano essere intesi come tanti o pochi, anche se in palio ce ne sono ancora ben 111. La cosa certa è che sono meno una "sentenza" da quando è stata introdotta la Sprint, che può aiutare a spostare gli equilibri molto più rapidamente.

"E' diverso. Fino a due anni fa, quando arrivavi a tre gare dalla fine e avevi 20 punti si vantaggio o di svantaggio, contava di più. Adesso effettivamente la situazione è un po' diversa, nel senso che è facilissimo perdere o guadagnare punti. In questo momento è vero che 20 punti non sono un margine così grosso, ma devo comunque recuperarli se voglio vincere, quindi c'è bisogno di fare qualcosa in più".

L'anno scorso è stato lui ad essere nei panni dell'inseguito per la maggior parte della stagione, ora invece i ruoli si sono invertiti con Martin. Una situazione in cui comunque era già passato nel 2022, quando è stato capace di recuperare oltre 90 punti a Fabio Quartararo in metà stagione. Dunque, gli è stato domandato se la pressione sia diversa o se sia la medesima.

"Io sento la stessa pressione di sempre. Ormai sono quattro anni che lotto per il Mondiale, anche se è vero che nel 2021 l'ho perso a tre gare dalla fine. Nelle ultime due stagioni mi è capitato di essere sia davanti che dietro, ma per me la strategia non cambia, bisogna solo prepararsi bene nel weekend. Ma che tu sia leader o che sia dietro la pressione è sempre uguale, quindi mi comporterò come ho sempre fatto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo il weekend di Phillip Island ha fatto molto discutere l'incidente avvenuto durante la Sprint tra Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, con il pilota della Pertamina Enduro VR46 che ha tamponato quello dell'Aprilia in fondo al rettilineo di partenza, venendo tradito anche dal risucchio aerodinamico. Un problema che ultimamente si è verificato in più occasioni in MotoGP.

"Penso che ci siano alcune curve nel Mondiale che sono più critiche dal punto di vista dell'aerodinamica. Se pensiamo a quello che era successo a Zarco nel 2017, mi sembra che la situazione fosse stata piuttosto simile. Se sei sulla stessa linea e quello davanti frena, rischi molto anche perché vieni risucchiato dalla scia e non è facile evitare questo tipo di incidente. Se vedi che l'altro ti sta sorpassando, devi provare a gestire questo tipo di situazione. A me è successo l'anno scorso in Qatar, quando mi ha superato Di Giannantonio ed io sono arrivato in staccata nella sua scia, venendo risucchiato. E' sicuro che ne dovremo parlare in Safety Commission, ma penso che non ci sia modo di cambiare le cose in questo momento, la situazione è quella che è".

Una delle novità del calendario è che il prossimo anno la stagione inizierà proprio dalla Thailandia, quindi la MotoGP tornerà a Buriram tra appena quattro mesi, dove si disputerà anche il secondo test pre-campionato: "Non cambierà molto onestamente. L'unica cosa è che mi piaceva iniziare il Mondiale in Qatar. Poi sarà come l'anno scorso, che eravamo andati in Qatar ad ottobre e poi ci siamo tornati all'inizio del 2024. Anche quello sarà un po' strano, ma per il resto non cambia molto".

Infine, gli è stato chiesto il suo parere sul ritorno in MotoGP ormai praticamente certo di Andrea Iannone, che in Malesia dovrebbe sostituire sulla Ducati della VR46 Fabio Di Giannantonio, che salterà le ultime due gare per sottoporsi all'intervento chirurgico alla spalla infortunata, con la quale ormai convive dal mese di agosto.

"Speravo che avrebbero dato una possibilità a Bulega, perché non capita sempre di avere l'opportunità di salire su una MotoGP. Iannone penso che si divertirà a correre con noi, anche se Sepang non è un circuito semplice e lo abbiamo visto con Bautista lo scorso anno. Però Andrea conosce la MotoGP e quindi credo che riuscirà anche a divertirsi".