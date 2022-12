MotoGP | Bagnaia campione anche in qualifica nel 2022

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia e la Ducati hanno vinto tutto nel 2022 e il loro bottino di trofei comprende quelli per le qualifiche, il BMW M Award per il pilota più costante in testa e il Tissot Pole per chi ha ottenuto le pole position. Quest'anno Bagnaia è partito cinque volte in testa, tante quante Jorge Martín, il che significa che metà delle pole position sono andate a uno dei due.

In totale, dieci piloti hanno concluso le sessioni di qualifica davanti a tutti nel 2022, compresi sette degli otto rappresentanti Ducati, tutti tranne Luca Marini. Il fratellastro di Valentino Rossi ha ottenuto due terzi posti, a Termas de Río Hondo e al Mugello. La Ducati ha lasciato solo briciole alla concorrenza, conquistando 16 pole su 20 possibili. L'egemonia della Desmosedici è stata interrotta solo brevemente da Aleix Espargaró (Aprilia), che ha conquistato la pole due volte, così come da Fabio Quartararo (Yamaha) e Marc Márquez (Honda), entrambi in pole quest'anno.

Nella classifica del BMW M Award, che applica il sistema di punti della MotoGP a ogni sessione di qualifiche, Bagnaia ha ottenuto 293 punti, grazie a 11 qualifiche in prima fila, con il secondo posto a Misano conteggiato anche se l'italiano aveva una penalità in griglia. Bagnaia si è assicurato il trofeo dal GP della Malesia e ha concluso la stagione con 11 punti di vantaggio su Martín, che ha ottenuto tre pole consecutive per concludere l'anno. Nonostante sia partito solo in prima posizione nel GP d'Indonesia, la costanza di Fabio Quartararo lo ha portato a concludere al terzo posto.

Il francese, vincitore dei due precedenti BMW M Awards, ha preceduto Jack Miller, Johann Zarco, Aleix Espargaró, Enea Bastianini e Marc Márquez, ben piazzato grazie alla pole di Motegi e alle tre qualifiche in prima fila di fine stagione. I piloti VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini hanno completato la top ten, mentre l'unico pilota Ducati non è riuscito ad entrare in classifica, Fabio Di Giannantonio, nonostante la pole position del rappresentante Gresini nel GP d'Italia.

La classifica ufficiale non tiene conto dei piloti sostitutivi o delle wild-card, privando così Michele Pirro di tre punti dopo il 13° posto ottenuto nel Gran Premio d'Italia.

La griglia di partenza dell'anno (BMW M Award) :