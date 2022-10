MotoGP | Bagnaia campione a Sepang: ecco tutte le combinazioni

Carica lettore audio

Quello di domenica prossima sarà un vero e proprio appuntamento con la storia per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati non ha avuto nemmeno il tempo di assaporare il sorpasso in vetta alla classifica iridata della MotoGP, che per lui è subito arrivato il momento di cominciare a fare i calcoli dei risultati che gli servirebbero per andare a scrivere il suo nome nell'Albo d'Oro della classe regina.

E' giusto parlare di appuntamento con la storia, perché per ritrovare un pilota italiano campione in sella ad una moto di casa nostra bisogna tornare addirittura al 1972 ed all'ultimo titolo della leggenda Giacomo Agostini con la MV Agusta.

Ci ha provato Valentino Rossi, ma ai tempi la Ducati stava vivendo il suo periodo più nero, quindi quella che era nata per essere una favola d'altri tempi si è conclusa con un delusione enorme. C'è andato vicinissimo Andrea Dovizioso, che nel 2017 ha conteso il titolo a Marc Marquez fino all'ultima gara a Valencia sempre con la Rossa di Borgo Panigale.

Questa volta c'è di diverso che l'accoppiata tricolore non si trova ad inseguire, ma ha addirittura la possibilità di provare a chiudere i giochi con una gara d'anticipo. Per riuscirci, servirà un incastro di risultati complicato, ma non impossibile, alla luce del fatto che il piemontese ha fatto ben 105 punti in più del rivale Fabio Quartararo nelle ultime otto gare disputate.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I conti sono piuttosto semplici da fare: per essere campione in Malesia, Bagnaia dovrà conquistare 11 punti in più di Quartararo, che al momento lo segue staccato di 14 lunghezze. Allo stesso tempo, dovrà evitare di perderne più di 2 nei confronti di Aleix Espargaro, attualmente a -27 (su entrambi è in netto vantaggio per numero di vittorie, 6 contro 3 e 1). In questi conteggi non rientra invece Enea Bastianini, perché Pecco dovrà chiudere almeno quinto e in quel caso nessun piazzamento terrebbe ancora in gioco l'alfiere del Gresini Racing.

Andiamo ora a vedere insieme tutte le combinazioni che servono a Bagnaia per laurearsi campione del mondo a Sepang:

- Vince e Quartararo non fa meglio del quarto posto, a prescindere dal piazzamento di Espargaro.

- Arriva secondo, Quartararo non fa meglio del settimo posto ed Espargaro non fa meglio del terzo posto.

- Arriva terzo, Quartararo non fa meglio dell'11° posto ed Espargaro non fa meglio del quarto posto.

- Arriva quarto, Quartararo non fa meglio del 14° posto ed Espargaro non fa meglio del quinto posto.

- Arriva quinto, Quartararo non prende punti ed Espargaro non fa meglio del quarto posto.