MotoGP | Bagnaia: "Caduta molto strana, farò di tutto per esserci a Misano"

Definire Pecco Bagnaia un miracolato non è esagerato dopo quanto gli è accaduto ieri a Barcellona. Il campione del mondo può raccontare un incidente con una dinamica che negli ultimi anni purtroppo non ha dato scampo ad altri colleghi: se c'è una situazione in cui un pilota si ritrova solamente nelle mani del fato è quando è steso al suolo e alle sue spalle c'è tutto il gruppo che arriva e deve evitarlo.

Proprio quello che è successo a Bagnaia, che alla seconda curva del Gran Premio di Catalogna ha perso il posteriore quando era al comando della corsa, ritrovandosi a rotolare a terra in mezzo alla pista e in piena traiettoria. Dietro di lui, il gruppo si è aperto, ma Brad Binder non ha potuto evitarlo, passandogli su una gamba.

Riguardare le immagini fa gelare il sangue, perché si nota quanto Pecco sia stato fortunato ad essere colpito solamente ad una gamba, ma lo è stato ancora di più se si pensa che se l'è cavata solo con tante forti contusioni, ma senza neppure una frattura.

E' innegabile però che il leader del Mondiale fosse molto dolorante quando ha lasciato l'Hospital General de Catalunya, dove era stato trasportato per tutti i controlli più approfonditi dopo i primi esami svolti al centro medico del circuito.

L'obiettivo comunque è quello di provare a rientrare subito a Misano questo fine settimana, anche perché, guardando alla classifica, Jorge Martin è riuscito a ridurre a 50 punti il gap nel Mondiale. Inoltre, sul tracciato romagnolo ha sempre fatto la differenza, come certificato dalle vittorie conquistate nel 2021 e nel 2022. Nella testa di Pecco però c'è anche il tarlo di una caduta alla quale non riesce a dare una spiegazione per il momento.

"Non è stato un highside normale ed è molto difficile per me adesso dare una spiegazione a cosa sia successo. È stata una caduta molto strana e fortunatamente non mi sono fatto nulla di molto grave. Già nel giro di ricognizione avevo avvertito di avere poco grip al posteriore. Ora faremo di tutto per cercare di tornare in pista già nel GP di settimana prossima a Misano", ha detto Bagnaia nel comunicato diffuso dalla Ducati nella serata di ieri.