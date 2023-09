MotoGP | Paura Bagnaia: cade e Binder gli passa su una gamba!

Il Gran Premio di Catalogna è iniziato con il botto, nel vero senso della parola. Alla prima staccata c'è stata una maxicarambola che ha coinvolto la bellezza di cinque piloti, anche se poi la bandiera rossa è arrivata per un successivo incidente che ha coinvolto il leader iridato Pecco Bagnaia.

A dare il via al tutto è stato Enea Bastianini, che si è spinto all'interno della prima staccata ed ha finito per toccare il posteriore dell'altra Ducati di Johann Zarco. Il tutto ha dato vita ad una carambola che ha coinvolto la bellezza di cinque Desmosedici GP: oltre a quelle già citate, sono finite ruote all'aria anche quelle Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

In questa prima dinamica, fortunatamente, non si era fatto male nessuno o quasi (solo Bastianini è andato al centro medico con un dito della mano dolorante). Il peggio purtroppo doveva ancora venire però, perché all'uscita della curva 2 Bagnaia ha perso il posteriore della sua Ducati ed è finito ruote all'aria proprio mentre capitanava il gruppo.

Il campione del mondo in carica si è ritrovato in mezzo alla pista e i piloti che lo seguivano hanno fatto tutto il possibile per provare ad evitarlo, ma Brad Binder purtroppo gli è passato sopra ad una gamba. Le immagini successive hanno mostrato Pecco cosciente, ma piuttosto dolorante a terra, quindi la direzione gara non ha potuto fare altro che esporre la bandiera rossa.

Bagnaia è stato soccorso sul luogo dell'incidente e successivamente condotto al Centro Medico, dal quale si attende che possano arrivare notizie sulle sue condizioni. Anche perché è chiaro che un infortunio potrebbe complicare parecchio la corsa al titolo per il ducatista, anche se che con questo tipo di dinamica le cose sarebbero potute finire anche in maniera molto peggiore.

Per Pecco poi è stato deciso il trasferimento all'ospedale di Barcellona, dove sarà sottoposto ad esami più approfonditi. Uscendo dal centro medico, il team manager Davide Tardozzi però si è lasciato sfuggire che il quadro sembrerebbe meno grave di quanto si potesse pensare inizialmente.

Nel frattempo, la Direzione Gara ha fatto sapere che la gara ripartirà sulla distanza di 23 giri, uno in meno rispetto a quanto previsto inizialmente. La pitlane riaprirà alle 14:21 per una procedura di quick restart e nel frattempo a Bastianini, ritenuto colpevole dell'incidente, è stato punito con una long lap penalty, che però sconterà nella prossima occasione, visto che anche lui non ha preso il via alla ripartenza.