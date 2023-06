MotoGP | Bagnaia: "Buona giornata, ma ci manca ancora qualcosina"

Pecco Bagnaia ha iniziato bene il weekend del Gran Premio di Germania, ma lui stesso ha ammesso di non aver trovato lo stesso feeling che aveva lo scorso anno al Sachsenring. Con un pizzico di scaramanzia, si potrebbe anche dire che forse è meglio così, visto che nel 2022 sembrava avere tutte le carte in regola per vincere, invece è scivolato dopo pochi giri.

Una caduta che sembrava quasi aver compromesso la sua corsa al titolo, ma che in realtà era stata solo il punto di svolta della stagione. Oggi invece il pilota della Ducati è riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2 senza troppi patemi, con il quarto tempo nella cumulativa, ed è anche riuscito a trovare un buon passo, anche se ha sottolineato di poter ancora tirare fuori qualcosa dalla sua Desmosedici GP.

"L'anno scorso, ad eccezione della gara, era stato un weekend perfetto in termini di performance. Al momento non mi sento ancora bene come l'anno scorso, ho bisogno di trovare ancora qualcosa. Forse anche perché oggi non siamo riusciti ad avere una sessione normale, senza bandiere rosse o senza la pioggia, ma in ogni caso siamo progrediti nel corso della giornata", ha detto Bagnaia.

"Stamattina non mi sentivo bene, ma poi quando abbiamo cambiato la gomma posteriore tutto ha cominciato ad andare meglio. Sono contento anche del passo che siamo riusciti a fare pomeriggio, perché abbiamo fatto 28 giri con la gomma soft tenendo un ritmo forte. Forse ci manca ancora qualcosina, ma anche il time attack è andato bene, quindi possiamo considerarla una buona giornata", ha aggiunto.

Nella seconda sessione ha fatto molto discutere l'incidente tra Marc Marquez e Johann Zarco, con il pilota della Honda che ha perso l'anteriore alla staccata della curva 1, andando a centrare in pieno il ducatista che in quel momento stava uscendo dai box.

"E' stato un episodio sfortunato, può succedere, come era successo ad Aragon alla curva 2. Non ci puoi fare niente secondo me. Johann è stato fortunato a non farsi male, ma sono cose che possono succedere. Io quando entro in pista guardo dietro, se arriva qualcuno chiudo il gas e lo faccio passare, però sappiamo che ci sono diverse interpretazioni per ogni pilota", ha spiegato quando gli è stato domandato se debba essere rivista l'uscita dei box del tracciato tedesco, che porta i piloti che affronta l'out lap a trovarsi all'esterno di quelli che arrivano lanciati.

In questo fine settimana nel box Ducati mancano due pezzi da 90, Gigi Dall'Igna e Davide Tardozzi. Il primo è al lavoro a Borgo Panigale, mentre il secondo è ancora alle prese con un infortunio ad un piede rimediato in scooter: "Sì, è strano. Ci mancano molto, ma dobbiamo lavorare e rimanere concentrati con il mio team".

Marco Bezzecchi oggi ha fatto segnare il miglior tempo nella sua scia, quindi è emerso di nuovo anche il tema dei possibili "ganci" in qualifica. Pecco però ormai sembra aver preso con filosofia questa dinamica. "E' così, quindi bisogna adattarsi. Voglio cercare di non concentrarmi troppo su chi mi segue. Cercherò solamente di spingere al limite, sapendo che se qualcuno dovesse battermi avrò fatto del mio meglio", ha concluso.

