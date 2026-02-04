MotoGP | Bagnaia: "Buon tempo in assetto da gara, c'è fiducia nelle cose che proviamo"

Pecco Bagnaia sembra essersi abbonato all'ottava posizione nei test collettivi di Sepang della MotoGP, ma il non aver ancora piazzato una zampata non sembra aver fatto sparire il buon umore che traspariva alla conclusione della prima giornata. Oggi pomeriggio, l'arrivo della pioggia gli ha impedito di fare il primo dei due time attack previsti per la tre giorni malese, ma il suo 1'57"302 è un ottimo riferimento se si considera che è stato ottenuto in configurazione da gara.

"Ieri è stata una giornata di grande sollievo, oggi invece è stata un po' sfortunata per le condizioni e la pioggia del pomeriggio. Anche questa mattina abbiamo avuto qualche problemino con le nuove parti, ma fa parte del processo dei test. Ma il tempo che abbiamo fatto è stato molto veloce, perché l'abbiamo fatto con l'assetto da gara. E devo dire che siamo abbastanza fiduciosi sulle cose che stiamo testando. Ora sarà importante finire tutte le prove domani", ha detto Bagnaia a fine giornata, tracciando un bilancio con i giornalisti presenti a Sepang.

La cosa più importante per lui, più che la prestazione vera e propria, era infatti confermare il feeling ritrovato con l'anteriore della sua Ducati, soprattutto in staccata ed in inserimento. E anche oggi le cose sono andate bene da quel punto di vista, anche se Sepang era stata una pista amica anche lo scorso anno, quindi è meglio attendere i test di Buriram prima di dare sentenze definitive: "Abbiamo dovuto cambiare una cosa per oggi ed avevo il timore che potesse cambiare, ma è rimasto tutto uguale. Comunque questo test è da tenere in considerazione, ma credo che quello della Thailandia sarà più importante".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Icon Sportswire via Getty Images

Domani poi potrà iniziare a spingere per davvero con i time attack: "E' stato un peccato non poter girare oggi pomeriggio per concludere varie prove, però mi ha dato anche la possibilità di avere una gomma in più domani ed è qualcosa che sfrutterò molto volentieri. Farò due time attack invece che uno solo e vedremo dove potremo arrivare. Dopo giornate di test in cui devi essere concentraro sul sentire cosa fa la moto, quei quattro giri sono concentrati sulla prestazione pura, quindi sono la cosa più divertente che c'è".

Dopo che Joan Mir ha comandato la classifica odierna in 1'56"874, gli è stato domandato se ritiene possibile che domani si possano vedere addirittura degli 1'55": "Oggi devo dire che il tempo, che nel mio caso è venuto fuori in configurazione gara, è stato molto veloce. Sicuramente quindi si abbasserà abbastanza, però pomeriggio è piovuto, quindi il grip potrebbe anche calare. Secondo me qualcuno riuscirà a replicare il record e magari anche a batterlo, ma arrivare a 1'55" è tosta".

La giornata di domani poi sarà importante anche per confermare la validità del nuovo pacchetto aerodinamico introdotto dalla Ducati: "Oggi purtroppo non ho potuto fare un'altra prova, ma ieri era abbastanza chiaro e sicuramente domani lo riproverò. Anche Marc pomeriggio avrebbe dovuto fare un'altra prova, ma non l'abbiamo potuta sfruttare. Comunque è sicuramente da provare, perché l'idea è abbastanza chiara, ma per confermarla e far partire la produzione bisogna che sia estremamente chiara. A me piace, ma credo che ci siano degli accorgimenti da fare, quindi vediamo se si potranno fare".

