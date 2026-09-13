MotoGP | Bagnaia: "Bisogna accettare che il livello che ho ora è per il 9° o 10° posto e ripartire da lì"

Zero punti negli ultimi tre weekend. Dopo la pausa estiva, Pecco Bagnaia è letteralmente sparito dai radar della MotoGP. Il piemontese non riesce più a guidare la sua Ducati come vorrebbe e il problema più grande è che sia lui che la sua squadra non riescono a dare una spiegazione a questa situazione.

Neppure il talismano Misano, la sua pista di casa, dove in sella alla Panigale V4 è praticamente imbattibile, è riuscita a spazzare via le nubi dal suo box. E dopo un sabato anonimo, concluso con il 13° posto nella Sprint, è arrivata ancora una caduta nella gara lunga. E sicuramente il tre volte iridato avrebbe voluto qualcosa di diverso per celebrare il fatto di essere diventato il pilota Ducati con più partenze nella classe regina nella storia, superando Andrea Dovizioso a quota 142.

"E' stato un weekend difficile. L'ennesimo. Ero partito meglio di ieri ed ero nella top 10. Appena Morbidelli ha fatto la long lap penalty, ho cercato di seguire Di Giannantonio, che per tutto il fine settimana aveva avuto un buon passo", ha detto Bagnaia dopo la gara ai giornalisti presenti a Misano, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Appena ho provato ad entrare con un po' più di velocità alla curva 2, ho perso l'anteriore. Oggi almeno c'è un motivo per la mia caduta, perché ho portato più velocità. Si poteva comunque fare un po' di più e la top 10 oggi sarebbe stata un buonissimo risultato", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Nell'ultimo anno e mezzo, Pecco è stato chiamato più volte a rialzarsi, ma ancora una volta ha ribadito che il suo approccio non cambierà, a cominciare dal Gran Premio d'Austria della settimana prossima: "Si riparte come sempre, provando ad andare forte in moto. E il fatto che io continui a cadere dimostra che ci sto provando fino alla fine. E continuerò a farlo fino alla fine".

Per quanto abbia provato anche a sdrammatizzare la situazione con una battuta legata alle tre gare senza punti ("Non c'è due senza tre..."), non ha nascosto che si tratta di un momento davvero complicato, nel quale bisogna anche accettare che il suo livello attuale non basta per stare dove vorrebbe.

"E' difficilissimo, perché si lavora tanto e la mia squadra fa tutto il possibile per fare in modo che io mi possa trovare bene. Purtroppo non riusciamo a capire come mai certe cose non mi vengano più neanche minimamente, soprattutto in staccata, ingresso e percorrenza. Bisogna accettare la realtà dei fatti e cercare di migliorare. Al momento bisogna basarsi sul fatto che probabilmente il livello che ho ora è per un nono o decimo posto e bisogna ripartire da lì", ha concluso.