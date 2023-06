MotoGP | Bagnaia: "Bezzecchi è un amico, ma in pista c'è rivalità"

Quello del Mugello è stato un weekend a dir poco perfetto per ora per Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati è stato il più veloce nella giornata di venerdì, stamattina ha firmato la pole position con tanto di nuovo record del tracciato toscano e pomeriggio si è portato a casa anche la terza vittoria stagionale in una Sprint, allargando a 4 punti il suo margine nel Mondiale nei confronti di Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo alle sue spalle.

Chiedere di più a queste prime due giornate, che hanno segnato anche il ritorno del grande pubblico sulle colline toscane, sarebbe stato davvero complicato per il campione del mondo in carica.

"C'è sempre un feeling speciale quando arrivi al Mugello, perché ti senti a casa. Quest'anno ci sono di nuovo tanti tifosi lungo il circuito e sentire tutta la tribuna che cantava l'inno italiano per me è stata una cosa da brividi. Sono molto contento, avevo un gran feeling ed anche il tempo della pole position è stato incredibile. Pensavo che avrei potuto fare un 1'44", ma pensarlo e farlo sono due cose diverse".

Quella di oggi non è stata una gara semplice, soprattutto nelle prime fasi, perché in alcuni tratti della pista ha iniziato a cadere una leggera pioggia che in alcuni casi ha creato un po' di scompiglio nel gruppo.

"Ero davanti e quando sono arrivato all'Arrabbiata 2 ho avuto la sensazione che ci fosse bagnato. Ho rallentato e Martin mi ha passato, poi è comparso anche qualcuno all'esterno, quindi forse ero un po' troppo lento. Allora ho deciso di mettermi un po' dietro a Jorge, perché il T4 era asciutto, ma l'ultima parte del T2 ed il T3 erano bagnati e faceva un po' paura".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Durante la Q2, nonostante una pole position davvero clamorosa, c'erano stati anche dei momenti di tensione con Marc Marquez, che prima lo ha ostacolato e poi gli ha preso ancora una volta la scia. Pecco però ha preferito non fare polemiche: "Non voglio entrare in questa discussione, perché ogni volta devo dire quello che penso e sono stanco di questa cosa".

Quando poi gli è stato domandato come abbia fatto a trovare un giro come quello dopo un'arrabbiatura del genere, ha aggiunto: "Spingo quanto so di poter spingere ed era una condizione abbastanza particolare, perché non avevo ancora fatto un giro, quindi dovevo farlo per forza. Ho dato tutto me stesso, come se fossi da solo, e ho fatto la pole".

Il binomio Bagnaia-Bezzecchi ormai sta diventando una costante ai vertici della MotoGP. Due piloti che oltre che essere grandi amici guidano anche la stessa moto. Al piemontese quindi è stato chiesto se sia più facile o più difficile battagliare in queste condizioni.

"E' uguale, con la differenza che si lotta in pista, ma poi quando siamo a casa abbiamo un rapporto tale per il quale se dovessimo essere arrabbiati ne parleremmo e potremmo risolvere. E' un'amicizia, ma in pista è una rivalità, quindi è uguale".

Infine, per la gara lunga sembra aspettarsi qualcosa di diverso rispetto ad oggi: "Domani spero che ci sia il sole e credo sarà diverso, anche per le scelte delle gomme. Probabilmente all'inizio ci sarà più un gruppo. Sarà sicuramente importante non finire le gomme subito e poi bisognerà stare attenti a non commettere errori. Ma non devo fasciarmi la testa, devo continuare solo a fare quello che so fare".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images