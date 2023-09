MotoGP | Bagnaia batte le Aprilia: la pole di Barcellona è sua!

Le Aprilia hanno dominato la giornata di venerdì a Barcellona, ma quando è stato il momento di cominciare a fare sul serio hanno dovuto fare ancora una volta i conti con Pecco Bagnaia, che si è portato a casa in un colpo solo la pole position del Gran Premio di Catalogna ed il record della pista.

Il pilota della Ducati ha girato in 1'38"639, ritoccando di una manciata di millesimi il primato che aveva fatto segnare ieri Aleix Espargaro, regalando alla Casa di Borgo Panigale la nona pole stagionale in appena 11 uscite. Proprio il pilota di Granollers si è visto battere per appena 104 millesimi dal leader iridato, in una qualifica che comunque è stat decisamente positiva per l'Aprilia, che ha piazzato tre moto nelle prime quattro posizioni alle spalle di Pecco.

In terza posizione, infatti, c'è uno strepitoso Miguel Oliveira: il portoghese della RNF Racing è dovuto passare dalla Q1, ma si è fatto bastare la sola gomma nuova che gli era rimasta a disposizione per staccare un 1'38"748 che lo ha portato a completare la prima fila. Tra le altre cose, questo tempo è arrivato con un sorpasso su Marc Marquez all'ultima curva, quindi senza l'ostacolo dell'otto volte iridato avrebbe anche potuto firmare la pole. In ogni caso, si tratta della prima volta nella storia che ci saranno due Aprilia in prima fila.

Si dovrà accontentare di aprire la seconda fila invece Maverick Vinales, che per appena 24 millesimi ha chiuso alle spalle del portoghese. Il portacolori della Casa di Noale dividerà la seconda fila con le due Ducati del Prima Pramac Racing, con Jorge Martin che occupa la quinta posizione nonostante un drittone nella ghiaia alla curva 1 e precede il compagno di box Johann Zarco.

Sono addirittura otto le moto italiane che sono andate ad occupare le prime posizioni dello schieramento (e anche questo è un record), perché in settima ed in ottava posizione ci sono le due Ducati del Gresini Racing, con Alex Marquez settimo davanti ad un ottimo Fabio Di Giannantonio, fin qui autore del suo miglior weekend stagionale. L'ottavo tempo, infatti, ha dato un ottimo seguito all'accesso diretto alla Q2 conquistato ieri dal pilota romano.

Il primo degli "intrusi" è Brad Binder, che però si è dovuto accontentare del nono tempo con la sua KTM, pur pagando appena quattro decimi di ritardo. Un po' deludente invece la qualifica di Marco Bezzecchi, solo decimo dopo una scivolata alla curva 5 in FP2. Se non vuole perdere il treno del Mondiale, dunque, sarà chiamato a due rimonte oggi e domani. Dopo aver centrato la Q2, e questo comunque è un piccolo passo avanti, Enea Bastianini si è invece dovuto accontentare dell'11° posto, incassando quasi un secondo di ritardo dal compagno di box.

Così come un passo avanti lo ha fatto Marc Marquez, riuscendo questa volta almeno a portare la Honda in Q2, sfruttando il gancio di Jack Miller in Q1. Quando ha avuto a che fare con i migliori però la RC213V si è ancora una volta sciolta come neve al sole, relegandolo al 12° posto ad oltre un secondo dalla pole.

La Q1 si è disputata con qualche goccia di pioggia che cadeva qua e là lungo il tracciato, ma senza arrivare mai a bagnare realmente l'asfalto del tracciato catalano. Alla fine, il primo degli esclusi è stato proprio Miller, che questa volta quindi non ha trovato la zampata neppure in qualifica.

L'australiano è rimasto fuori per 162 millesimi ed ha pagato la scelta di lasciare che Marquez prendesse la sua scia, perché è stato proprio il pilota della Honda a buttarlo fuori, favorito proprio dal suo gancio. A dividere la quinta fila con il pilota della KTM ci saranno l'altra RC16, ma griffata GasGas Tech3, affidata a Pol Espargaro, e la seconda Aprilia RNF, quella dello spagnolo Raul Fernandez.

Ancora una volta invece masticano amaro in casa Yamaha, anche su una pista su cui l'anno scorso era arrivata addirittura una vittoria. Franco Morbidelli e Fabio Quartararo andranno infatti a schierare le due M1 in 16° ed in 17° posizione, con "El Diablo" che è anche incappato in una scivolata alla curva 1 dopo essere finito lungo nel ghiaione.

Prestazione decisamente negativa anche per Luca Marini. Già ieri il portacolori della Mooney VR46 era stato l'unico ducatista a non centrare l'accesso diretto alla Q2, ma oggi ci si aspettava un riscatto che non è arrivato, visto che si ritrova a chiudere la sesta fila in 18° posizione.

Continua ad essere notte fonda in casa Honda. Se da una parte è vero che Marquez è riuscito a centrare almeno la Q2 stavolta, le altre tre RC213V chiudono lo schieramento di partenza con Joan Mir 20° davanti a Takaaki Nakagami ed Iker Lecuona. Tra le altre cose, tutti hanno pagato circa un secondo e mezzo anche nella Q1, quindi parliamo di un gap pesantissimo.

Classifica Q2

Classifica Q1