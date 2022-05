MotoGP | Bagnaia: "Basta pensare all'errore, guardiamo avanti"

Carica lettore audio

Non si può di certo dire che Pecco Bagnaia non abbia le idee chiare in vista del weekend del Mugello. L'errore di Le Mans è stato pesante, soprattutto se si guarda alla classifica iridata, nella quale ora ha oltre 40 punti da recuperare su Fabio Quartararo. Ma ormai non si può più tornare indietro, quindi l'unica opzione è quella di cominciare a guardare avanti, a partire da una pista che sulla carta può essere favorevole alla sua Ducati.

"L'errore ormai è stato fatto e si paga, però adesso basta pensarci. Bisogna pensare positivo e guardare avanti. Voglio godermi il weekend, fare bene, divertirmi e cercare di andare forte", ha detto Pecco subito dopo la conclusione della conferenza stampa che ha aperto il weekend del GP d'Italia, nella quale aveva regalato anche una battuta divertente. "Cosa ho imparato la Le Mans? Che a volte è meglio frenare prima...". Se ci riesce a scherzare su, evidentemente il "trauma" è davvero superato.

L'ottimismo poi in vista di questo fine settimana non sembra mancare, perché secondo Pecco la Desmosedici GP potrebbe anche essere più forte dell'anno scorso, quando comunque non era riuscito a concretizzare per la tensione accumulata dopo la morte di Jason Dupasquier, cadendo quasi subito quando si trovava al comando.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"A Le Mans l'anno scorso ero molto in difficoltà, poi sono arrivato qua ed ero andato molto forte. Questa è una pista che mi piace moltissimo e so di avere il potenziale per andare forte, perché la moto funziona molto bene. Dobbiamo cercare di sfruttarla al 100%, perché con la carena più piccola credo che avremo anche un vantaggio in più. Ne avremo magari uno in meno sul rettilineo, ma uno in più in tutto il resto della pista".

Nella giornata di oggi si è creato un piccolo allarme riguardo alla prevendita dei biglietti per la gara di domenica che non è andata come sperato, forse anche perché questa sarà la prima volta senza Valentino Rossi al Mugello. Secondo Bagnaia però il problema potrebbe essere un altro...

"Il poco pubblico non penso che sia per Valentino, ma per altre ragioni, che non sto a dire. In ogni caso è un po' un weekend più normale per me, perché c'è il suo motorhome. Sicuramente per la gente che verrà a guardare la gara sarà abbastanza diverso, però il fatto che sarà qua aiuterà sicuramente".