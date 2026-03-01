MotoGP | Bagnaia: "Aprilia ha fatto un passo avanti e Ducati indietro: dobbiamo capire perché"

Dopo un ottimo inverno, il weekend del Gran Premio della Thailandia deve essere stato una doccia fredda per Pecco Bagnaia. Un ossimoro se si pensa alle temperature infernali trovate nel weekend di Buriram, che sembrano aver mandato le Ducati decisamente in crisi. Per la prima volta dopo 88 gare, infatti, neppure una Desmosedici GP è riuscita a salire sul podio (la migliore è stata quella di Fabio Di Giannantonio, sesto) e l'Aprilia ha firmato la sua terza vittoria consecutiva con Marco Bezzecchi, se si contano anche le ultime due del 2025.

Un campanello d'allarme, anche perché nei test della scorsa settimana non c'era stato alcun sentore che le cose sarebbe potute andare a finire così. E' chiaro che sul bilancio pesa l'inconveniente capitato a Marc Marquez, che ha piegato un cerchio quando poteva ancora artigliare il podio, ma la Casa di Borgo Panigale è la grande sconfitta di questa prima uscita stagionale. E su tutti lo è proprio Bagnaia, molto fiducioso dopo un inverno positivo, ma poi relegato all'eliminazione in Q1 e a due noni posti in gara.

"Non sono preoccupato del mio risultato. E' vero che non è la posizione in cui avrei voluto finire, ma è un punto di partenza. Poi è vero che non mi sono mai sentito bene durante il weekend, perché dalla FP2 ho cominciato a faticare parecchio. Nei test mi sentivo benissimo, riuscivo a spingere e a gestire le gomme. Poi, per qualche motivo, ho iniziato a faticare molto durante il weekend. Ora però dobbiamo migliorare, perché al momento non siamo più i più veloci", ha detto Bagnaia quando ha incontrato i giornalisti a fine giornata.

Al netto delle sue difficoltà, non si sarebbe aspettato però un crollo così generalizzato delle Desmosedici GP nella gara odierna: "Dopo i test avrei detto che era impossibile, perché nei test giravamo veramente forte. Avevamo un buonissimo passo e anche con le gomme usate eravamo molto veloci", ha detto in riferimento allo stop della striscia di podi consecutivi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Dall'inizio del weekend ho patito tantissimo la differenza di condizioni, a cui non sono riuscito ad adattarmi. In generale, gli altri piloti Ducati sono stati più competitivi di me, soprattutto sul giro secco. Marc poi stava facendo una bella gara, ma era al limite e infatti ha fatto un errore che lo ha tirato fuori dai giochi. In ogni caso, non eravamo nella condizione di poter dire qualcosa in questa gara, soprattutto noi dietro, che stavamo remando già solo per finire la gara, neanche per fare un bel risultato".

Le Aprilia hanno fatto la voce grossa al Chang International Circuit, monopolizzando quattro delle prime cinque posizioni. A prescindere dal risultato, la differenza era già evidente anche dalla pista secondo Pecco: "Quando mi ha passato Ogura, mi ha proprio lasciato lì. Nel momento in cui ha accelerato alla curva 3, mi ha dato quattro decimi per arrivare alla curva 4. Sono riusciti a capire qualcosa ed hanno fatto un passo avanti, mentre noi abbiamo fatto un passo indietro. Adesso lavoreremo per cercare di capire cosa non ha funzionato bene".

Il piemontese non ha nascosto che la gestione della gomma posteriore sia stata un bel guaio oggi: "E' stato un problema di usura. Sono partito e non ho spinto neanche un giro, cercando di gestire la gomma posteriore, ma gli ultimi otto giri li ho fatti sgommando fino alla quinta".

Infine, nonostante la giornata storta, il piemontese ha colto l'occasione per fare i complimenti all'amico e futuro compagno di squadra, Marco Bezzecchi: "Sono molto contento per lui, anche se bisogna tirargli un po' le orecchie perché avrebbe potuto fare doppietta. Io però di cagate così ne ho fatto diverse, quindi non gli posso dire niente".