MotoGP | Bagnaia: "Anche a Lusail dovrò partire davanti"

Il team Ducati ufficiale ha fatto giusto in tempo a godersi la grande vittoria ottenuta da Enea Bastianini al Gran Premio della Malesia, ma poi si è già proiettato verso il prossimo appuntamento, il Gran Premio del Qatar, che si terrà a Lusail.

La pista che quest'anno ha ospitato anche la Formula 1 sarà il penultimo evento del Mondiale 2023 di MotoGP e rischia di essere il crocevia della stagione per assegnare il titolo iridato Piloti, conteso - lo ricordiamo - da Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Bagnaia arriva a Lusail dopo il terzo posto ottenuto nella gara domenicale a Sepang con cui è riuscito ad allungare leggermente sul suo rivale per il titolo iridato. Tra lui e Jorge Martin ci sono appena 14 punti e ancora 4 gare da disputare (2 Sprint e 2 canoniche, alla domenica), dunque ancora è tutto aperto. Se però Pecco dovesse tornare a casa dal Qatar con un margine di almeno 37 punti in più rispetto all'avversario, andrebbe a laurearsi campione del mondo di MotoGP per la seconda volta il carriera.

"Sono contento di tornare a correre in Qatar questo fine settimana. È un’altra pista dove generalmente siamo sempre stati competitivi. Nel GP in Malesia siamo riusciti finalmente ad essere veloci già a partire dal venerdì, e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona", ha dichiarato Bagnaia alla vigilia del penultimo evento della stagione 2023.

"Anche qui sarà importante riuscire a fare lo stesso. 14 punti di vantaggio in classifica non sono molti, perciò l’obiettivo sarà quello di provare ad aumentare il distacco su Jorge in Campionato".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Lusail è da sempre una pista molto favorevole alle Rosse. 6 le vittorie ottenute sulla pista situata a pochi chilometri da Doha. L'ultima di queste è stata firmata lo scorso anno proprio da Enea Bastianini, quando correva ancora per il team Gresini Racing Ducati.

"La scorsa settimana a Sepang mi sono tolto finalmente un peso e ora mi sento più libero! Sono tornato a divertirmi sulla moto e di conseguenza ad essere veloce", ha dichiarato Bastianini.

"Questo fine settimana correremo in Qatar, un’altra pista dove in passato sono stato competitivo e dove lo scorso anno ho vinto la mia prima gara in MotoGP! Non so se riuscirò a ripetermi di nuovo, ma ci voglio sicuramente provare!".