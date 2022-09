MotoGP | Bagnaia ammette l'errore: "La penalità è corretta"

Carica lettore audio

Se ci si limita a guardare la classifica, si potrebbe dire che il weekend di Misano è iniziato nel migliore dei modi per Pecco Bagnaia. In realtà, il venerdì del pilota della Ducati è stato piuttosto travagliato. Nella prima sessione di prove libere ha commesso una leggerezza, rallentando e rimanendo in traiettoria mentre sopraggiungeva Alex Marquez. Un errore che gli è costato una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Pomeriggio poi ha staccato un ottimo secondo tempo, alle spalle solo dell'altra Ducati di Enea Bastianini, al quale aveva offerto anche un gancio. Però ha dovuto fare i conti anche con una scivolata alla curva 13, che tuttavia non sembra aver fatto venire meno la sua serenità a fine giornata. Anzi, il vice-campione del mondo è stato anche molto onesto nel commentare l'episodio della FP1.

"Penso che la penalità sia corretta e sono completamente d'accordo. Pensavo che il turno fosse finito e di aver preso la bandiera a scacchi. Ho commesso un errore e mi sono già scusato con i commissari e con Alex. Ho anche chiesto perché mi abbiano dato tre posizioni in griglia e non una long lap penalty e mi hanno detto che è perché era la mia prima infrazione di questo tipo. Diciamo che è una sorta di warning e che poi la prossima volta dovrei fare una long lap penalty. Ma sono d'accordo, perché penso che sia un primo passo per cercare di fare più attenzione in queste situazioni", ha spiegato Bagnaia.

Quando poi gli è stato domandato se effettivamente la ritiene una penalità più leggera, ha aggiunto: "Dipende. A Silverstone no, ma qui sì. Ne abbiamo già discusso in Safety Commission, perché vorremmo che la long lap penalty fosse la stessa su tutti i circuiti, ma sappiamo che non è possibile, perché per esempio Silverstone ha poche vie di fuga in alcuni tratti".

Guardando al proseguimento del weekend, bisognerà fare qualche calcolo in più e ovviamente la speranza di Pecco è di riuscire a limitare i danni, cercando di rimanere almeno in seconda fila.

"Sicuramente cambia qualcosa. Spingerò molto per qualificarmi in prima fila. Primo sarebbe il massimo, perché il quarto posto è il piazzamento migliore a cui posso ambire sulla griglia di domenica. In termini di gara, sarebbe un po' un problema se non riuscissi a partire bene, anche se qui c'è la possibilità di sorpassare. Però vedremo, stiamo lavorando tanto sulle partenze e stiamo migliorando su questo aspetto".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nelle prime gare c'erano state delle difficoltà al via, ma ora sembrano superate: "Al test di Barcellona abbiamo fatto due partenze ad ogni uscita e questo ci ha permesso di capire diverse cose senza dover cambiare la frizione, che è sempre la stessa. Abbiamo modificato diversi valori per fare in modo di essere più veloci, ma anche più costanti, perché ci era capitato di alternare partenze belle e brutte".

Il suo passo è buono, ma gli avversari non mancano, a partire dal leader iridato Quartararo: "Fabio è molto veloce, ma anche le Aprilia, però devo dire che me lo aspettavo. Noi siamo molto veloci, peccato per la scivolata, perché stavo facendo un buon giro. Mi sentivo molto bene con la moto, molto costante. Ma come ho già detto in passato, quando so perché cado non mi limita nelle uscite dopo".

Tra le altre cose, il campione del mondo ha fatto anche una battuta sulla penalità inflitta a Bagnaia, dicendo: "A me avrebbero dato tre anni di prigione". Anche il ducatista gli ha risposto con lo stesso tono, distinguendo però poi le due situazioni.

"Ma sì dai, son ragazzi (ride). Credo che sia ben diverso quello che ho fatto io da quello che ha fatto lui. Una volta l'hanno penalizzato quando stava correndo con una tuta completamente aperta e quella era una cosa pericolosa. Ad Assen lo hanno punito forse un po' troppo estremamente, ma è caduto ad ha rovinato la gara di un altro pilota. Non penso che il mio rallentamento durante la FP1 possa essere paragonabile".

Se nelle prime posizioni ci sono diverse Ducati è anche perché il piemontese non si è tirato indietro quando è stato il momento di dare un gancio. Del resto, è una cosa che può fare gioco anche a lui nel tentativo di colmare il gap di 44 punti su "El Diablo".

"Oggi mi sono ritrovato spesso con delle Ducati dietro, ma in questa situazione mi sento in dovere di fare in modo che ci siano più Ducati possibile davanti. Non hanno sicuramente bisogno del mio aiuto, perché sono tutti velocissimi. Però sono contento di aver dato una mano ad Enea, come anche a Bezzecchi e Marini, anche se non hanno bisogno del mio aiuto per essere veloci".

Per domenica c'è anche rischio pioggia, ma la preferenza di Pecco è fin troppo chiara: "Vorrei una gara assolutamente asciutta. Una gara bagnata è sempre molto difficile. Possiamo essere veloci, ma la pioggia è un'incognita. Si può essere commettere errori, poi mi sento più veloce sull'asciutto che sul bagnato".