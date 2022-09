MotoGP | Bagnaia: "All'ultimo giro non me la sono sentita di rischiare"

Carica lettore audio

E' stata una domenica interlocutoria quella di Pecco Bagnaia a Motorland Aragon. Una di quelle in cui non sai se ci sia da essere più contenti o delusi. Il pilota della Ducati ha visto interrompersi la sua striscia di quattro vittorie consecutive, inchinandosi proprio all'ultimo giro al compagno di marchio Enea Bastianini, che quindi ha vendicato la sconfitta in volata rimediata due settimane fa a Misano.

Il rovescio della medaglia, però, è che quella di oggi rischia di essere una tappa fondamentale per la corsa al titolo, perché il suo secondo posto coincide con il ritiro di Fabio Quartararo, la cui gara si è conclusa dopo poche centinaia di metri, tamponando la Honda di Marc Marquez. A cinque gare dal termine, dunque, il distacco in classifica ora è di soli 10 punti, che sembrano davvero pochissimi se si pensa che quelli che ha recuperato sul pilota della Yamaha in altrettante gare sono ben 81.

Ed è anche alla luce di questo che Pecco ha spiegato di non aver voluto rischiare all'ultimo giro, dopo che Bastianini lo ha infilato alla curva 7. Per tornargli davanti, sarebbe dovuto andare oltre il limite e oggi probabilmente era meglio pensare al campionato.

"Oggi ho provato a fare il massimo, ma non è bastato per vincere. Sono comunque contento, perché all'ultimo giro non me la sono sentita di prendermi ulteriori rischi. Poi Enea è stato fortissimo, quindi onore a lui ed alla sua gara. Fabio è stato sfortunato a cadere al primo giro, ma ora sono a 10 punti e va bene così", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD.

La gara di Aragon è stata quasi la fotocopia di quella di Misano, con i due ducatisti a dettare il passo davanti a tutti in fuga. Se in Romagna era riuscito ad arginare l'attacco di "Bestia", questa volta si è dovuto arrendere al connazionale del Gresini Racing, vedendosi battuto per appena pochi millesimi sotto alla bandiera a scacchi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Lui era più forte di me nel T3. Riusciva ad uscire forte dalla curva 15, ma io sapevo di essere più forte all'ultima curva. All'ultimo giro ho provato a stargli attaccato per sfruttare un minimo errore, ma rimettermi davanti era difficile, così come tentare il sorpasso lo era stato per Enea a Misano".

"All'ultima curva ho provato ad arrivargli il più vicino possibile, provando ad avere un minimo di trazione in più in uscita, però non sono riuscito a ripassarlo. In ogni caso è stata una gran gara, perché io e lui abbiamo fatto veramente la differenza".

Quando poi gli è stato domandato se si aspettasse che l'attacco del futuro compagno di box arrivasse proprio alla curva 7, ha aggiunto: "Non essendo stato neanche un giro dietro di lui, non sapevo dove mi avrebbe potuto attaccare. Lui in queste due gare ha studiato molto come trovare un varco nei miei confronti e l'ha sfruttato al 100%".

"Mi aveva superato una volta all'inizio della gara, ma poi è andato lungo subito. Pensavo che ci avrebbe provato alla curva 8, ma anche alla 7 lo sentivo molto vicino. Quando ho visto che stava provando a passarmi, ho cercato di incrociare, ma lui è stato stretto e quindi non ci sono riuscito", ha concluso.