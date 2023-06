MotoGP | Bagnaia: “Ad Assen per vincere, ma mi aspetto tanti rivali”

Assen, luogo di grandi ricordi…indelebili per Pecco Bagnaia, che ha deciso di tatuarsi il tracciato sul braccio. La MotoGP torna questo fine settimana in Olanda, per concludere la tripletta che precede la pausa estiva. Ultimo appuntamento con il mondiale, dunque, prima di chiudere le saracinesche dei box e ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione.

Non è però ancora tempo di andare in vacanza, perché Ducati è pronta ad affrontare il terzo weekend con la sua formazione completa. Bagnaia si presenta ad Assen da leader del campionato, mentre Enea Bastianini affronterà il suo terzo fine settimana consecutivo completo, dopo essere rientrato dall’infortunio.

Il campione del mondo in carica arriva in Olanda con 16 punti di vantaggio su Jorge Martin, secondo e diretto inseguitore, autore di una stratosferica doppietta al Sachsenring. Pecco sostiene infatti che il weekend di Assen sarà impegnativo proprio per la competitività dei suoi avversari. Tuttavia, qui il pilota Ducati vanta il record della pista (1’34”504) e ha vinto lo scorso anno.

“Siamo all’ultima gara prima della lunga pausa estiva”, afferma Bagnaia. “Pertanto, prima di iniziare la seconda e impegnativa parte della stagione, sarà importante provare a consolidare la nostra posizione in Campionato. L’anno scorso ad Assen abbiamo ottenuto una fantastica vittoria e quest’anno ci riproveremo anche se mi aspetto una gara molto più combattuta e numerosi rivali pronti a lottare per il primo posto. Il TT Circuit è una delle mie piste preferite e non a caso il layout del circuito è anche tatuato sul mio braccio! In questo momento il mio feeling con la Desmosedici GP è ottimo perciò sono fiducioso di poter far bene anche questo fine settimana”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Arriva con buoni propositi anche Enea Bastianini, il cui recupero sta procedendo bene. La fatica fisica quasi scomparsa al Sachsenring potrebbe presentare il conto ad Assen, tracciato molto più impegnativo dal punto di vista fisico. Tuttavia, sarà un buon banco di prova per riprendere fiducia in vista del rientro dopo la pausa, dove crede di poter tornare finalmente al 100%.

“L’ultimo Gran Premio al Sachsenring si è rivelato molto più positivo di quello che mi aspettavo e in gara non ho sofferto fisicamente come al Mugello”, dichiara Bastianini. “Sicuramente ad Assen arriverò un po’ più stanco dopo le ultime due gare consecutive, che però sono state anche un buon allenamento. Sto iniziando a conoscere la mia moto e a recuperare le forze: vedremo come andrà questo fine settimana, ma spero di potermi avvicinare ancora di più ai primi”.