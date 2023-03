MotoGP | Bagnaia: “A Termas si parte da zero, far bene da subito”

Carica lettore audio

La stagione 2023 non poteva iniziare meglio di così per Pecco Bagnaia, che ha dato avvio alla sua difesa al titolo mondiale in MotoGP vincendo entrambe le gare disputate in Portogallo e diventando di fatto il primo pilota a vincere la prima Sprint Race della storia della classe regina.

Bottino pieno per il pilota Ducati, che ora vola verso l’Argentina con l’obiettivo di riconfermarsi dopo un avvio di stagione decisamente ottimo. Se lo scorso anno ha chiuso la gara di Termas de Rio Hondo in quinta posizione, quest’anno è chiaramente il grande favorito, considerando la corona, la grande forza della sua Desmosedici e lo stratosferico weekend della scorsa settimana.

Sarà però solo Bagnaia a rappresentare i colori Ducati in questo fine settimana argentino. Enea Bastianini non prenderà parte al Gran Premio dell’Argentina dopo la brutta caduta di sabato scorso nella Sprint Race, in cui ha rimediato la frattura della scapola destra. Intervento scongiurato e riposo nel recupero hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al pilota e alla squadra. Tuttavia, il romagnolo salterà Termas con l’obiettivo di tornare in forma ad Austin, suo fortino.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Nel GP della scorsa settimana è stato tutto perfetto e spero che anche qui in Argentina accada lo stesso. Rispetto a Portimao, dove avevamo fatto i test qualche settimana prima della gara, qui dovremo iniziare il nostro lavoro da zero, perciò sarà importante sfruttare bene ogni sessione”, spiega Bagnaia. La MotoGP torna infatti a Termas a distanza di un anno e sarà un bel banco di prova per confermare le buone sensazioni.

Pur non avendo svolto test sul tracciato argentino, il campione del mondo in carica ha fiducia nella propria Desmosedici e sa di essere in condizioni di combattere per la vittoria: “In ogni caso sono ottimista: il mio feeling con la moto al momento è incredibile perciò sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Questo weekend sarò l’unico a rappresentare il mio team. Auguro ad Enea una pronta guarigione e spero che possa tornare in pista con noi ad Austin”.