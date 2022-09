MotoGP | Bagnaia: "La vittoria del 2021 mi ha aiutato a crescere"

Carica lettore audio

Lo scorso anno, Pecco Bagnaia ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP proprio a Motorland Aragon. Da allora, è passato poco più di un anno solare e il ruolino di marcia del pilota della Ducati è stato a dir poco impressionante.

Nonostante le difficoltà di adattamento alla nuova Desmosedici GP vissute all'inizio della stagione e le cadute nella parte centrale del campionato, il vice-campione del mondo ha infatti vinto 10 delle ultime 20 gare e in questo momento è in una striscia positiva di quattro affermazioni consecutive.

Numeri che lo hanno rilanciato pesantemente anche nella corsa al titolo. Dopo la caduta del Sachsenring era sprofondato a 91 punti da Fabio Quartararo. Ora invece il gap si è ridotto a sole 30 lunghezze. Un divario che sembra colmabile in sei gare, visto lo strepitoso stato di forma che stanno attraversando sia lui che la Rossa. Un livello che ha reso impossibile da parte sua non ammettere che quello che sta vivendo è un periodo quasi magico della sua carriera nella classe regina.

"Questo è un momento grandioso per me, perché mi sento in maniera incredibile ogni volta che salgo in moto, ma anche per il lavoro che stiamo facendo all'interno del box. Quando iniziamo il weekend, magari la situazione non è la migliore possibile, ma poi riusciamo sempre a preparare la gara al meglio. Quello di Misano è il mio Gran Premio di casa ed è un luogo magico per me, ed è andato tutto molto bene", ha detto Bagnaia durante la conferenza stampa che ha aperto il weekend di Motorland Aragon.

"Considerato che l'inizio della stagione non è stato dei migliori, perché faticavo molto a trovare un buon assetto ed il feeling con la moto nuova. Solo a Jerez abbiamo iniziato a ritrovare un ottimo passo, ma poi ho commesso troppi errori. Le Mans e Sachsenring sono stati un grosso problema per me, perché mi ha fatto perdere fiducia in tanti aspetti".

"Poi però penso che abbiamo fatto un grande lavoro, anche durante la pausa estiva, insieme al mio fisioterapista ed al team per capire quale fosse il problema e dove avevamo sbagliato. Abbiamo imparato una lezione molto importante e credo che questo sia il motivo per cui abbiamo trovato una grande costanza", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

Visto il trend e la sua vittoria di 12 mesi fa, molti lo indicano come il grande favorito anche questo fine settimana, ma il piemontese per il momento preferisce andarci con i piedi di piombo e pensare solo a lavorare come ha fatto nelle ultime uscite.

"In Austria tutti dicevano che avrei dovuto vincere, perché guidavo la Ducati. A Misano perché era il mio Gran Premio di casa. Quindi non significa molto per me, io cerco solo di lavorare bene come abbiamo fatto nelle ultime gare e di stare davanti. Penso che siano tanti i piloti che quest'anno possono lottare per la vittoria. La chiave principale quindi sarà essere costanti come lo siamo stati nelle ultime gare".

Nel 2021, la vittoria è arrivata alla fine di un duello entusiasmante contro Marc Marquez, che casualmente rientra dopo la quarta operazione proprio questo fine settimana. Un trionfo che inevitabilmente ha fatto aumentare la fiducia nei propri mezzi di Pecco e che lo ha aiutato a diventare un pilota in grado di vincere con regolarità.

"Arrivavo da un periodo molto difficile, perché ero sempre competitivo, avevo il passo per vincere le gare, ma poi succedeva sempre qualcosa. La gara con Marc dell'anno scorso mi ha aiutato a capire che ero in grado di vincere delle gare. Non pensavo che sarebbe cambiato qualcosa dopo la vittoria, che avrei lavorato sempre allo stesso modo, ma senza dubbio quella vittoria mi ha dato la motivazione e la forza per continuare a vincere. Quindi è sicuramente una gara che mi ha aiutato ad essere più competitivo".