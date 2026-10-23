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MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"
Dopo l'ennesimo venerdì complicato a Phillip Island, che lo obbligherà ancora una volta a passare dalla Q1, il pilota della Ducati ha parlato dell'incontro coi colleghi andato in scena ieri sera per discutere del Qatar, che vede come il primo passo verso la formazione di un'associazione che ritiene fondamentale.
Matteo Nugnes
Pubblicato: 23 ott 2026, 08:35
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Ducati Corse
Pecco Bagnaia non era troppo ottimista in vista del Gran Premio d'Australia di MotoGP e il venerdì di Phillip Island sembra aver dato ragione alle sue sensazioni. Il pilota della Ducati ha chiuso infatti con il 14° tempo, distanziato di poco meno di un secondo dal miglior tempo di giornata, messo a referto da Marco Bezzecchi.
Il piemontese ha lamentato i suoi ormai cronici problemi di grip al posteriore, ma a fine giornata ha anche puntato il dito contro se stesso, evidenziando che, mettendo insieme tutto un giro senza sbavature, l'accesso diretto alla Q2 sarebbe stato alla sua portata, visto che Fabio Di Giannantonio, che è decimo, è stato appena due decimi più veloce di lui.
"Come mi aspettavo, sapevo che sarebbe dovuta essere complicata con la mia carenza di grip. Ho fatto il possibile per far bene e diciamo che nell'arco della giornata è migliorato il feeling, è migliorata un po' la prestazione, ma nei time attack non sono stato in grado di fare un giro completo, ho sbagliato abbastanza. Per me due decimi meno si potevano fare e mi avrebbero permesso di essere nei dieci, ma è un errore mio", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Phillip Island, tra cui quelli di Motorsport.com.
Le previsioni meteo per domani e per domenica parlano di alte probabilità di pioggia. Uno scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola, ma che secondo il tre volte iridato finirebbe addirittura per penalizzarlo ulteriormente.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Foto di: Ducati Corse
"Magari c'è un'incognita diversa e mi troverò meglio, però quando la mancanza di grip è così importante, sul bagnato diventa un po' più grande. E' uguale per tutti, bisognerà fare il massimo, ma sappiamo che sul bagnato ci vuole un gran feeling sulla propria moto e noi ci stiamo ancora lavorando per arrivarci".
Le cose più interessanti però Pecco le ha dette quando gli è stato domandato dell'incontro tra i piloti andato in scena ieri sera, il cui tema era una discussione riguardo al Gran Premio del Qatar, che al momento rimane in calendario per il weekend dell'8 novembre, nonostante il conflitto in Medio Oriente pare possa entrare in una fase di inasprimento. Secondo il piemontese, fare di nuovo un passo verso un'associazione dei piloti è un qualcosa di fondamentale.
"L'unità dei piloti è una cosa importante. Avevamo iniziato ad approcciare questa cosa nel 2023, dopo per cause di forza maggiore non siamo riusciti a continuare ed era il momento giusto per ricominciare. Credo che sia importante per tutelarci un po' di più, per comunque avere un po' più di voce su certe decisioni, ed è il momento giusto", ha spiegato.
"Credo che tutto serva. Bisogna continuare sulla nostra linea. Alla fine siamo tutti piloti, ma siamo persone intelligenti che pensano ovviamente. C'è una parte di noi, di ognuno di noi, che porta a pensare al proprio interesse, però c'è da dire che quando si parla e c'è una maggioranza, non bisogna andare contro a questa maggioranza, bisogna essere uniti e andare fino in fondo", ha concluso.
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