Ultime notizie

MotoGP Australia

MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"

Dopo l'ennesimo venerdì complicato a Phillip Island, che lo obbligherà ancora una volta a passare dalla Q1, il pilota della Ducati ha parlato dell'incontro coi colleghi andato in scena ieri sera per discutere del Qatar, che vede come il primo passo verso la formazione di un'associazione che ritiene fondamentale.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 23 ott 2026, 08:35

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Ducati Corse

Pecco Bagnaia non era troppo ottimista in vista del Gran Premio d'Australia di MotoGP e il venerdì di Phillip Island sembra aver dato ragione alle sue sensazioni. Il pilota della Ducati ha chiuso infatti con il 14° tempo, distanziato di poco meno di un secondo dal miglior tempo di giornata, messo a referto da Marco Bezzecchi.

Il piemontese ha lamentato i suoi ormai cronici problemi di grip al posteriore, ma a fine giornata ha anche puntato il dito contro se stesso, evidenziando che, mettendo insieme tutto un giro senza sbavature, l'accesso diretto alla Q2 sarebbe stato alla sua portata, visto che Fabio Di Giannantonio, che è decimo, è stato appena due decimi più veloce di lui.

"Come mi aspettavo, sapevo che sarebbe dovuta essere complicata con la mia carenza di grip. Ho fatto il possibile per far bene e diciamo che nell'arco della giornata è migliorato il feeling, è migliorata un po' la prestazione, ma nei time attack non sono stato in grado di fare un giro completo, ho sbagliato abbastanza. Per me due decimi meno si potevano fare e mi avrebbero permesso di essere nei dieci, ma è un errore mio", ha detto Bagnaia ai giornalisti presenti a Phillip Island, tra cui quelli di Motorsport.com.

Le previsioni meteo per domani e per domenica parlano di alte probabilità di pioggia. Uno scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola, ma che secondo il tre volte iridato finirebbe addirittura per penalizzarlo ulteriormente.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Ducati Corse

"Magari c'è un'incognita diversa e mi troverò meglio, però quando la mancanza di grip è così importante, sul bagnato diventa un po' più grande. E' uguale per tutti, bisognerà fare il massimo, ma sappiamo che sul bagnato ci vuole un gran feeling sulla propria moto e noi ci stiamo ancora lavorando per arrivarci".

Le cose più interessanti però Pecco le ha dette quando gli è stato domandato dell'incontro tra i piloti andato in scena ieri sera, il cui tema era una discussione riguardo al Gran Premio del Qatar, che al momento rimane in calendario per il weekend dell'8 novembre, nonostante il conflitto in Medio Oriente pare possa entrare in una fase di inasprimento. Secondo il piemontese, fare di nuovo un passo verso un'associazione dei piloti è un qualcosa di fondamentale.

"L'unità dei piloti è una cosa importante. Avevamo iniziato ad approcciare questa cosa nel 2023, dopo per cause di forza maggiore non siamo riusciti a continuare ed era il momento giusto per ricominciare. Credo che sia importante per tutelarci un po' di più, per comunque avere un po' più di voce su certe decisioni, ed è il momento giusto", ha spiegato.

"Credo che tutto serva. Bisogna continuare sulla nostra linea. Alla fine siamo tutti piloti, ma siamo persone intelligenti che pensano ovviamente. C'è una parte di noi, di ognuno di noi, che porta a pensare al proprio interesse, però c'è da dire che quando si parla e c'è una maggioranza, non bisogna andare contro a questa maggioranza, bisogna essere uniti e andare fino in fondo", ha concluso.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Bezzecchi: "Sarebbe bastato stare nei dieci, ma essere 1° è meglio. Col bagnato si ripartirebbe da zero però"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Bezzecchi: "Sarebbe bastato stare nei dieci, ma essere 1° è meglio. Col bagnato si ripartirebbe da zero però"





MotoGP | Phillip Island, Prove: Bezzecchi svetta con quattro Aprilia nella top 5, Marquez si infila 3°



MotoGP



MotoGP



Australia



3 h



MotoGP | Phillip Island, Prove: Bezzecchi svetta con quattro Aprilia nella top 5, Marquez si infila 3°





MotoGP | Phillip Island, Libere 1: Marquez subito in spolvero davanti a Raul Fernandez, solo 7° Martin



MotoGP



MotoGP



Australia



7 h



MotoGP | Phillip Island, Libere 1: Marquez subito in spolvero davanti a Raul Fernandez, solo 7° Martin

More from

Francesco Bagnaia





MotoGP | Bagnaia: "Phillip Island pista vera, ma ora si va in una direzione diversa"



MotoGP



MotoGP



Australia



22 h



MotoGP | Bagnaia: "Phillip Island pista vera, ma ora si va in una direzione diversa"





MotoGP | Dovizioso preoccupato per Bagnaia: "Non ho mai vissuto una cosa del genere"



MotoGP



MotoGP 1 g



MotoGP | Dovizioso preoccupato per Bagnaia: "Non ho mai vissuto una cosa del genere"





MotoGP | Dall'Igna: "Abbiamo superato un ostacolo importante senza subire danni, ora ci sentiamo più forti"



MotoGP



MotoGP



Indonesia



8 g



MotoGP | Dall'Igna: "Abbiamo superato un ostacolo importante senza subire danni, ora ci sentiamo più forti"

More from

Ducati Team





MotoGP | Marquez: "Sapevamo che le Aprilia sarebbe andate molto forte, ma siamo lì"



MotoGP



MotoGP



Australia



1 h



MotoGP | Marquez: "Sapevamo che le Aprilia sarebbe andate molto forte, ma siamo lì"





MotoGP | Marquez esclusivo: "Fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato"



MotoGP



MotoGP



Australia



17 h



MotoGP | Marquez esclusivo: "Fra tre anni c'è un 70% di possibilità che mi sia ritirato"





MotoGP | Marquez continua il suo gioco psicologico con Martin: "Se sei veloce non hai bisogno di ordini di squadra"



MotoGP



MotoGP



Australia



19 h



MotoGP | Marquez continua il suo gioco psicologico con Martin: "Se sei veloce non hai bisogno di ordini di squadra"

Ultime notizie





MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



6 min



MotoGP | Bagnaia: "L'unità dei piloti è importante per tutelarci un po' di più ed avere voce su certe decisioni"





F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



26 min



F1 | Mercedes, Antonelli: "La W17 ha più carico, ma è diventata più difficile da guidare"





MotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"



MotoGP



MtGP MotoGP



Australia



44 min



MotoGP | Martin: "Entrare troppo veloce in curva, come con la Ducati, mi stava penalizzando"





F1 | Leclerc frena sugli aggiornamenti Ferrari per Austin: “Non sono così importanti come si dice”



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



1 h



F1 | Leclerc frena sugli aggiornamenti Ferrari per Austin: “Non sono così importanti come si dice”

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti