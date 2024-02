MotoGP | Bagnaia: "Grande step di erogazione, ma è merito anche dell'asfalto"

Pecco Bagnaia è quasi incredulo della prestazione che ha sfoderato nella prima giornata dei test collettivi di MotoGP in Qatar. Il suo 1'52"040, un tempo distante di meno di due decimi dal record del tracciato di Lusail, che lo ha posto in cima alla lista dei tempi, è arrivato senza neanche montare una gomma nuova sulla sua Ducati.

Una performance che quindi sembra dare un'indicazione chiara sul grande potenziale della Desmosedici GP24, anche se per il campione del mondo in carica resta qualche piccolo dubbio. Il motivo è il tantissimo grip offerto dal circuito qatariota, che rende molto difficile valutare la bontà delle soluzioni provate. Al netto che comunque il piemontese non ha potuto nascondere la sua soddisfazione per il lavoro fatto oggi, soprattutto sul fronte dell'erogazione della potenza, che era l'aspetto che riteneva di dover migliorare di più dopo i test in Malesia.

"Non pensavo che sarei stato in grado di fare lo stesso tempo della qualifica senza mettere la soft. Credo che la pista sia migliorata molto a livello di grip, che sia una delle migliori in termini di asfalto e di grip, ma questo rende difficile capire il livello di quello che stai provando, anche perché si riescono a fare praticamente gli stessi tempi con la gomma nuova e con la gomma usata. Ballano al massimo tre decimi", ha detto Bagnaia dopo la conclusione di questa prima giornata.

"Non è facile capire se le cose che provi funzionano o meno, ma mi sembra che abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla Malesia a livello di erogazione della potenza. Abbiamo riprovato anche la nuova carena e le sensazioni sono state le stesse di Sepang, confermando che ci sono punti di forza e punti deboli rispetto a quella standard. In generale comunque sono contento di come sono andate le cose oggi", ha aggiunto.