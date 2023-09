MotoGP | Bagnaia: "Marc in Ducati? Sarei contento, sarebbe una bella lotta"

Il dolore era ancora tanto, ma Pecco Bagnaia ha provato ad essere più forte. A soli 5 giorni dal terribile incidente di Barcellona, nel quale la KTM di Brad Binder gli è passata su una gamba dopo un violento highside, il pilota della Ducati è tornato in pista oggi a Misano.

Il campione del mondo ha tirato fuori tutto il suo carattere, provando ad aggirare le difficoltà e alla fine è anche riuscito a sfoderare una bella prestazione, perché si è piazzato settimo e in questo modo si è guadagnato l'accesso diretto alla Q2 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

"E' incredibile la performance che abbiamo avuto, considerando la situazione in cui siamo e quanti giorni sono passati dalla botta. Alla fine il primo impatto è stato di 24 G ed il secondo di 23 G, quindi è qualcosa di assoluta incredibile. Si sentono tutti devo dire, ma sono molto soddisfatto e felice, non si direbbe solo perché sono molto stanco. Essere nei dieci oggi rappresenta quasi una pole position: è stato fantastico ed ho visto molte persone emozionate anche nel box. Era importante fare bene più per me stesso che per il risultato. L'importante è che siamo partiti con il piede giusto", ha detto Bagnaia a fine giornata.

Quando poi gli è stato domandato come si poteva esorcizzare un incidente pesante come quello di Barcellona, ha proseguito: "Facendo così, andando in moto subito. La prima cosa che insegni ad un bambino quando cade dalla biciclietta è alzarsi e ripedalare. Più o meno è la stessa cosa. Mentalmente, avevo bisogno di tornare in moto, perché la botta è stata molto cruenta. Farlo qui, con i tifosi che abbiamo qui ed in questo modo, è stato fondamentale per me. Ma soprattutto lo è stato essere veloce subito".

Sulle sensazioni provate appena entrato in pista non ha avuto grossi dubbi: "Di Male, sinceramente. Non capivo proprio come mettermi sulla moto. Cercavo di mettere sempre il piede sulla punta, perché di solito guido così, e mi faceva male. Poi ho provato a guidare lasciandolo dov'era, ma frenavo dietro e bloccavo il posteriore, quindi ho preso anche un po' di rischi. E' servito tutto per trovare una soluzione per il pomeriggio, quando mi sono trovato meglio. Teoricamente, l'ematoma dovrebbe scendere per la forza di gravità. Quando scenderà sotto al ginocchio, può essere un vantaggio, ma al momento il problema principale è quello e i primi giri sono stati abbastanza tosti".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Già nel 2020 era arrivato a Misano dopo un infortunio, la frattura della tibia rimediata a Brno, ma in quell'occasione conquistò il suo primo podio in MotoGP. Quest'anno invece ha vinto al Mugello essendo reduce dalla frattura dell'astragalo rimediata a Le Mans. Ma in questo caso ha parlato di una situazione molto diversa.

"Nel 2020 ho avuto 21 giorni prima di tornare in moto. Dopo Le Mans, sono tornato in moto dopo quattro giorni al Mugello, ma poi ho avuto tre settimane per riprendermi prima della gara. Qua ho avuto solo 5 giorni e il livello di dolore è più intenso, anche se in teoria dovrebbe andare a calare prima. Teoricamente, dall'India dovrei essere a posto. Però era fondamentale tornare subito, stringendo i denti. Sapevo che saremmo andati incontro a questo, quindi bisogna accettarlo e lavorarci".

Tra le altre cose, non solo andare in moto oggi non è stato semplice. Non lo è stato neppure l'avvicinamento alla gara di casa. Motivo per il quale per il momento preferisce non fissare obiettivi per domani e per domenica.

"Dormire è stata la cosa più difficile, perché non sapevo come mettermi: i 24 G di cui parlavo prima erano tutti sul coccige e dormire con il sedere che ti fa male non lo consiglio a nessuno. E' stato molto complicato anche solo andare di corpo. Per il resto stavo abbastanza bene quando trovavo la posizione. Ho avuto il mio angelo custode Dudi (Domizia, la fidanzata) che mi ha scarrozzato ovunque, ma tutte le persone che hanno lavorato con me ci hanno dato una gran mano. Sarei felice se andassi via di qua essendo soddisfatto di quello che abbiamo ottenuto. Non ho un obiettivo preciso sinceramente. Al momento mi verrebbe da dire top 5, ma quello che verrà, verrà".

Domani poi proverò a combattere il dolore facendo anche ricorso ai farmaci: "Abbiamo fatto un programma di antidolorifici. Oggi siamo partiti con un dosaggio molto soft e domani ci sarà sicuramente bisogno di qualcosa di più forte. Oggi pomeriggio ho provato qualcosa ed ha aiutato un po'".

Infine, non poteva non fare un commento sul rumors che sta catalizzando l'attenzione in questo fine settimana: la possibilità che Marc Marquez vada a guidare una Ducati con i colori del Gresini Racing. Ed è stato interessante scoprire che il leader del Mondiale sarebbe aperto a questo scenario: "Sarei contento, perché potremmo fare una bella lotta. Se arrivasse in Ducati sarebbe assolutamente super veloce fin dall'inizio. Avere un pilota come lui è sempre grandioso, quindi sarei felice".

