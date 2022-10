MotoGP | Bagnaia: "Se non avessi trainato Marc, non sarei in 1° fila"

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia ha rischiato, ha scommesso sulla sua velocità, ma alla fine il suo azzardo ha pagato. Il pilota della Ducati domani inizierà il Gran Premio d'Australia dalla prima fila, ma in entrambi i run della Q2 si è ritrovato a fare i conti con due veri e propri trenini alle sue spalle, con tanti piloti che lo avevano scelto come il "gancio" giusto per provare a guadagnare una o più posizioni in griglia.

Nonostante questo, il vice-campione del mondo ha preferito badare a se stesso ed ha continuato a spingere, offrendo la sua scia agli inseguitori. Alla fine, solamente Marc Marquez è riuscito ad approfittarne, soffiandogli la seconda posizione, ma il piemontese è parso comunque soddisfatto, perché i rivali nella corsa al titolo sono tutti alle sue spalle, con Aleix Espargaro che andrà a schierare la sua Aprilia al quarto posto ed il leader Fabio Quartararo che è quinto con la sua Yamaha.

Una volta arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Pecco non ha nascosto la sua soddisfazione, ma ha sottolineato anche che non aveva troppa scelta con tutte quelle moto che lo seguivano, perché non sarebbe stato facile attuare delle contromosse.

"Se avessi rallentato per farli passare, non mi avrebbero passato ed avrebbero chiuso il gas, arrivando anche a fermarsi in pista. Sappiamo che è così, quindi ho fatto di necessità virtù. Io preferisco sempre avere la strada libera davanti e ho fatto il massimo che potevo, quindi sono contento del risultato che abbiamo fatto, perché comunque la prima fila è fondamentale. Sono soddisfatto", ha detto Bagnaia.

Ancora più importante della posizione in griglia è lo step che è riuscito a trovare oggi con la messa a punto della sua Desmosedici GP, che lo rende fiducioso anche per il suo potenziale in ottica gara, anche se quella di domani non sarà sicuramente una corsa semplice.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Durante la FP4 abbiamo fatto un bel passo in avanti. Siamo partiti con un feeling simile al resto del weekend, ma nel secondo run abbiamo risolto molti dei problemi che sentivo, quindi è stata fondamentale anche per la qualifica".

"Qui è molto facile che ci sia una gara di gruppo, perché bisogna gestire molto le gomme e all'inizio magari qualcuno proverà a rimanere agganciato spingendosi un po' troppo oltre con il consumo. Bisogna essere abbastanza intelligenti e io penso che il nostro passo sia abbastanza buono per provare a vincere o fare almeno il podio. Credo di avere un buon potenziale".

Stuzzicato sull'argomento, Bagnaia è poi tornato sul traino che ha offerto a Marquez, ribadendo di non aver avuto grosse alternative.

"Dal momento in cui non sono in lotta per il titolo con Marc, non aveva senso non spingere. Anche perché, se non lo avessi fatto, mi avrebbero superato degli altri. In futuro bisognerà trovare una strategia diversa, ma oggi, nonostante avessi diverse moto dietro, sono riuscito a fare prima fila, che è la cosa più importante".

Infine, ha raccontato quali sono state le sensazioni del ritorno su una pista velocissima come Phillip Island dopo ben tre anni d'assenza. Anche perché nel frattempo c'è stata un'evoluzione tecnica importante e le moto oggi sono molto più competitive.

"E' sempre uno shock come tre anni fa. Adesso sono un po' più abituato alla velocità della MotoGP rispetto al 2019, anche se non ti aspetti mai di averne così tanta. Le curve che fanno più spavento sono la 3 e la 8. Soprattutto alla 3, che la sto facendo davvero forte, mi dà un gran gusto fare dei bei traversi. In generale comunque questa pista è una gran figata", ha concluso.