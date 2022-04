MotoGP | Bagnaia: "La spalla faceva male, ma il feeling era incredibile"

Carica lettore audio

Non è stato il weekend "normale" in cui avrebbe sperato, ma se non altro Pecco Bagnaia a Portimao è riuscito a mettere una bella pezza dopo un sabato che ha sicuramente rappresentato il punto più basso di un inizio di stagione che già di per sé era stato davvero poco brillante. Il pilota della Ducati è caduto in Q1, azzardando per primo le slick quando la pista iniziava ad asciugare, ma soprattutto prendendo una bruttissima botta alla spalla destra.

Il dolore era tanto, ma gli accertamenti fatti in ospedale hanno escluso fratture, quindi il vice-campione del mondo ha stretto denti e, dopo essere stato dichiarato "fit", ha preso parte al Gran Premio del Portogallo, prendendo il via dal fondo dello schieramento di partenza, quindi dalla 25° posizione.

E alla fine è venuta fuori una gara che probabilmente è andata oltre le aspettative, perché il piemontese è riuscito a rimontare fino all'ottavo posto, limitando quindi i danni, ma trovando anche un ottimo feeling con la sua Desmosedici GP, che nella seconda parte di gara gli ha permesso di tenere un ritmo in linea con quello dei migliori, nonostante dovesse guidarla in maniera abbastanza innaturale per ovvi motivi.

"La spalla mi faceva abbastanza male ed oggi è stato difficile guidare, ma sono contento perché il feeling con la moto era incredibile. Questo mi ha reso le cose un pochino più facili, inoltre il passo era abbastanza buono, quindi ho potuto recuperare diverse posizioni. Nella prima parte della gara ho aspettato un pochino, anche per cercare di capire se la mia spalla fosse a posto, perché faticavo un pochino in staccata e nei cambi di direzione", ha detto Bagnaia.

"Poi quando la spalla si è scaldata ho iniziato a sentirmi meglio e quando sono riuscito a superare il gruppettino che mi precedeva ho iniziato a prendere il mio passo, che era davvero buono e mi permetteva di continuare a recuperare. In generale, è stata una buona gara. Ovviamente non ero venuto qui per un ottavo posto, ma dopo l'incidente di ieri non si sapeva neanche se avrei potuto correre, quindi credo che sia stata una buona performance, considerando anche che sono dovuto partire ultimo. Dobbiamo essere contenti", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato chiesto come avesse dovuto modificare la sua guida, ha spiegato: "Ho provato ad utilizzare di più il braccio sinistro, ma anche le gambe. Facevo davvero fatica a forzare sul braccio sinistro. Negli ultimi cinque giri è stata dura, perché la moto si muoveva molto e non avevo più forza per mantenerla stabile".

"Ho cercato comunque di recuperare Pol e anche superarlo non è stato facile. Stamattina comunque avevo detto che se fossi riuscito a correre, l'ottavo posto sarebbe stato un buon risultato e lo abbiamo ottenuto. Ma la cosa più importante è il feeling che avevo con la moto oggi".

Con la vittoria di oggi, in testa alla classifica si è portato il campione in carica Fabio Quartararo in coabitazione con Alex Rins. Nonostante i suoi 38 punti di distacco, Bagnaia però non ne vuole sapere minimamente di alzare bandiera bianca.

"Smetterò di pensare al campionato solamente quando la matematica dirà che non ci sono più possibilità. Ma non è ancora questa la situazione, ho 38 punti da recuperare sul leader. L'anno scorso ero a circa 70 punti quando mancavano solo sei gare e non mi sono mai arreso. La speranza non bisogna mai perderla finché c'è una possibilità", ha concluso.