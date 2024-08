MotoGP | Austria, gara chiave per il ritorno in vetta del team VR46?

La MotoGP riaccende i motori e va in scena al Red Bull Ring, pista storicamente congeniale alla Ducati. Lì il team Pertamina Enduro VR46 vorrà approfittare del tracciato favorevole per compiere un passo in avanti e aggiungere quel tassello che quest’anno ancora manca: un secondo podio dopo quello ottenuto da Marco Bezzecchi a Jerez.

Il Gran Premio d’Austria potrebbe essere l’occasione giusta per Fabio Di Giannantonio, fino ad ora ottimo interprete della GP23 e fresco di rinnovo con la squadra di Valentino Rossi: il romano, dopo le indiscrezioni di più di un mese fa, ha ufficializzato non solo il rinnovo con VR46, ma anche lo step: dal prossimo anno disporrà di una Desmosedici ufficiale e questo può rappresentare una motivazione in più in vista del fine settimana stiriano.

“Sono davvero contento di tornare in pista, dopo Silverstone abbiamo comunicato una bellissima notizia che mi dà tanta extra motivazione a fare ancora meglio”, spiega Di Giannantonio, che in Austria punterà a confermare i risultati del Gran Premio di Gran Bretagna. “Siamo sempre più veloci, sempre costantemente nel gruppo dei più forti e l’obiettivo è molto vicino”.

Fabio Di Giannantonio, VR26 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La conformazione del Red Bull Ring è favorevole alle Ducati, che qui hanno ottenuto grandi risultati in passato. Diggia vuole aggiungere il suo nome alla lista dei piloti che hanno lasciato il segno: “Non diciamo altro, la pista di Spielberg mi piace, le Ducati qui sono sempre andate molto forte e non vedo l’ora di arrivare al box per iniziare a lavorare con tutta la squadra”.

Grandi aspettative anche dall’altro lato del box: Marco Bezzecchi si presenta in Austria con la voglia di compiere un passo in avanti. Mai pienamente a proprio agio in sella alla GP23, il pilota di Viserba sta lavorando per tornare a lottare per la vetta, e il Red Bull Ring potrebbe essere la pista giusta per rientrare nel gruppo di testa: “Il tracciato di Spielberg è tra i miei preferiti, non solo perché sono riuscito a centrare qui tanti e importanti risultati ma perché si adatta particolarmente bene alle mie caratteristiche di guida e anche all’indole della nostra Ducati”.

“A Silverstone, nonostante la gran botta del sabato, abbiamo fatto una bella gara con buone sensazioni alla guida. Ripartiamo da qui per rimanere nella scia del gruppo”, spiega Bez, che nonostante un nuovo weekend faticoso, ha lasciato Silverstone con delle buone sensazioni. Dalla Gran Bretagna è ripartito per cercare di tornare a insidiare il gruppo di testa in Austria.