MotoGP | Australia: nel 2026 ultima gara a Phillip Island, la nuova sede sarà Adelaide?

Secondo quanto arriva da Melbourne, il Gran Premio di Australia di MotoGP che si terrà ad ottobre sembra destinato a essere l'ultimo sul circuito di Phillip Island.

Il rinomato quotidiano The Age e altri media hanno riferito mercoledì che l'evento, che si è svolto per la prima volta nel 1989 sul tortuoso tracciato affacciato sull'oceano, è destinato a trasferirsi nella parte sud della nazione.

L'annuncio ufficiale del trasferimento è atteso per giovedì; da tempo l'Australian Grand Prix Corporation, che gestisce sia la MotoGP che il GP di F1, era in trattativa con Dorna Sports, ma secondo Steve Dimopoulos, ministro dello Sport e dei Grandi Eventi del governo dello Stato di Victoria, le trattative non hanno portato a nulla.

"Avremmo potuto mantenerlo nel Victoria, se avessimo venduto Phillip Island - dice Dimopoulos - Non siamo mai stati disposti a farlo, né a imporre ulteriori oneri alla comunità di Albert Park, né a compromettere la gara di F1".

"Non eravamo disposti ad accettare nessuna di queste condizioni. Abbiamo accettato tutte le altre richieste di proroga del contratto, ma non quella di spostarlo da Phillip Island. Siamo la capitale dei grandi eventi, non solo in questo Paese ma a livello globale, quindi auguro alla MotoGP tutto il meglio con la sua seconda scelta".

Dimopoulos ha affermato che l'idea era di spostare l'evento vicino a una capitale, piuttosto che rimanere a Phillip Island, che si trova a 125 km a sud-est di Melbourne.

"Abbiamo soddisfatto ogni altra richiesta, pagato il canone della licenza. Anzi, siamo andati ben oltre, perché abbiamo offerto di migliorare il marketing e l'esperienza dei fan, per far crescere davvero l'evento sulla scia del fatto che l'anno scorso c'erano 91.000 persone, il miglior risultato in 13 anni. Hanno accettato tutto questo, ma la loro richiesta finale è stata quella di spostare l'evento in città”.

Il sostegno continuo del governo del Victoria dipendeva dal fatto che l'evento rimanesse sul circuito di Phillip Island, che ospiterà per l'ultima volta il Motomondiale dal 23 al 25 ottobre.

“Questo sarà il trentesimo anno e faremo del nostro meglio per un degno saluto, sarà un evento gigantesco. L'anno scorso il pubblico era di 91.000 persone, speriamo di superare le 100.000, dato che sarà effettivamente un addio”.

Adelaide nuova sede?

Se l'evento dovesse trasferirsi in South Australia, non sembra esserci un circuito esistente conforme agli standard richiesti, a parte il Bend Motorsport Park, unico oltre a Phillip Island a possedere la necessaria licenza FIM di categoria A, si trova a circa 100 km a sud-est di Adelaide.

Secondo Motorsport.com, il governo locale ha presentato una proposta a MotoGP Sports Entertainment per organizzare quella che sarebbe la prima gara su un cittadino nella storia, dopo che è stata respinta l'idea di correre all'Albert Park.

Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP e uno dei dirigenti di più alto livello dell'organizzazione, è volato da Barcellona ad Adelaide martedì scorso e la determinazione del governo statale ad assicurarsi un grande evento internazionale è stata fondamentale per l'offerta del South Australia, che sembra essere più ambiziosa rispetto alla proposta che era stata discussa con Victoria.

L'alternativa sarebbe quindi il circuito Adelaide Parklands notevolmente modificato, che ha ospitato la F1 tra il 1985 e il 1995 e che attualmente ospita l'evento Supercars di fine stagione. L'Adelaide 500 di quest'anno è in programma dal 26 al 29 novembre, quindi è possibile che una versione del circuito, modificata per motivi di sicurezza, possa ospitare una tappa di fine stagione del Mondiale MotoGP, una settimana prima o dopo quel weekend.

Ironia della sorte, Phillip Island era la sede originaria del GP d'Australia per auto, fino a quando non si trasferì nel South Australia nel 1937. Anche in questo caso, i cinque anni (1980-1984) al Calder Park, vicino a Melbourne, terminarono quando l'evento, per la prima volta round del Mondiale piloti, si trasferì sul circuito cittadino di Adelaide nel 1985.