MotoGP, Austin, Warm-Up: volano le Honda, indietro Bagnaia

La scelta delle gomme è ancora molto aperta per il Gran Premio delle Americhe di MotoGP, quindi il Warm-Up di Austin era una preziosa occasione per un'ultima valutazione. Il turno di 20 minuti di stamani ha confermato che la maggior parte dei piloti sembrano indirizzati verso la gomma dura all'anteriore, mentre al posteriore si sono viste soprattutto delle soft. L'utilizzo di quest'ultima però sembra vincolato soprattutto alla temperatura che ci sarà alle ore 14 locali, quando si spegneranno i semafori.

Le Honda si sono messe in evidenza anche in questo ultimo turno, conquistando le prime due posizioni con scelte di gomma differenti. Il più veloce è stato il giapponese Takaaki Nakagami, che con una coppia di gomme soft ha girato in 2'04"074. Alle sue spalle c'è lo "sceriffo" di Austin, Marc Marquez, che ha quasi copiato il tempo del portacolori LCR con una dura all'anteriore.

In terza posizione troviamo la Suzuki di Alex Rins, che però paga un ritardo di oltre quattro decimi, ma a sua volta ha fatto una scelta diversa da tutti gli altri, montando una dura all'anteriore ed una media al posteriore. Coppia di gomme soft invece per il leader iridato Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha è appena qualche millesimi più indietro rispetto alla GSX-RR dello spagnolo.

Il suo rivale nella corsa al titolo Pecco Bagnaia invece è rimasto molto attardato con la sua Ducati: il poleman non è riuscito a fare meglio del 18esimo tempo, staccato di oltre 1"1, e a fine sessione ha detto di non essere riuscito a trovare il feeling giusto con la moto e quindi ha preferito non rischiare. Nel box della Rossa, dunque, non sono parsi troppo preoccupati.

La migliore delle Ducati è stata quindi quella di Jorge Martin, quinto a poco meno di sette decimi con la Desmosedici GP del Pramac Racing. Nella top 10 però ci sono anche quelle di Johann Zarco e Jack Miller, che occupano rispettivamente l'ottava e la decima posizione, con l'australiano che è stato l'unico a girare con una coppia di gomme dure, incappando anche in una scivolata alla curva 1.

Dopo un weekend molto complicato, questa mattina si è finalmente affacciato nelle prime posizioni anche Aleix Espargaro, settimo con l'Aprilia alle spalle della Suzuki di Joan Mir. Suo fratello Pol invece è nono, lontano dalle altre due RC213V che invece hanno dettato il passo.

Appena fuori dalla top 10 ci sono le due Ducati di Enea Bastianini e Luca Marini, mentre le Yamaha di Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli sono in 14esima ed in 16esima posizione, con il forlivese che chiude la schiera dei piloti che hanno pagato meno di un secondo. Purtroppo, restano in coda al gruppo invece Danilo Petrucci e Valentino Rossi, con il "Dottore" mestamente ultimo a 1"8 dalla vetta.