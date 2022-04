MotoGP | Austin, Warm-Up: Vinales precede Bastianini, 4° Bagnaia

Carica lettore audio

I piloti della MotoGP sono entrati in pista per il loro Warm-Up con un forte vento e tante nuvole minacciose sul Circuito delle Americhe di Austin. Condizioni che li hanno portati a fare delle scelte di gomme che difficilmente rivedremo quando in Italia saranno le 20 e scatterà la gara.

Tutti quanti, infatti, hanno lavorato nei 20 minuti a disposizione con la gomma soft sull'anteriore, mentre l'opzione primaria dovrebbe essere la dura. Al posteriore invece quasi tutti hanno montato la soft, ad eccezione di Johann Zarco e Raul Fernandez, caduto alla curva 12 nel finale, che hanno provato a sperimentare la media, che potrebbe essere l'alternativa.

Sono solamente sette i piloti che sono riusciti ad infrangere il muro del 2'04" e bisogna dire che rispetto alle qualifiche sembrano aver fatto un passo avanti importante le Aprilia: dopo essere rimasto fuori dalla Q2, Maverick Vinales è stato il più veloce, fermando il cronometro sul 2'03"647.

A livello di passo, la sensazione continua ad essere però che probabilmente uno di quelli attrezzati meglio in ottica gara sia Enea Bastianini, secondo con la Ducati del Gresini Racing a 109 millesimi dalla vetta. Non male però anche la prestazione di Pecco Bagnaia, quarto a 206 millesimi, alle spalle anche della Honda di Takaaki Nakagami.

Il passo avanti Aprilia è confermato dal quinto tempo di Aleix Espargaro, staccato di 294 millesimi dal compagno di box. Nella top 10 poi c'è spazio anche per le due Suzuki, con Joan Mir che occupa il sesto posto ed Alex Rins che invece è nono.

Tra le due GSX-RR si sono infilati Zarco, che ha chiuso l'esperimento della media al posteriore con un gap di 362 millesimi, ed un Marc Marquez che fatica a ritrovare la fiducia con la sua RC213V dopo lo stop per l'ennesimo episodio di diplopia e anche in questo Warm-Up si è limitato a completare appena 6 tornate.

Bisogna scendere fino al decimi posto invece per trovare il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che paga poco più di mezzo secondo con la sua Yamaha. E' andata peggio al suo compagno di box Franco Morbidelli, che ha completato appena due giri prima che la sua M1 venisse colpita da un problema tecnico e si ritrova ultimo.

11° il poleman Jorge Martin, ma anche Jack Miller, che lo affiancherà in prima fila, non è andato oltre al 14° crono. Per quanto riguarda gli altri italiani: Marco Bezzecchi occupa la 13° posizione, Luca Marini la 17°, mentre Andrea Dovizioso e Fabio Di Giannantonio viaggiano in tandem in 20° e 19°. Non sembrano aver risolto i loro problemi poi le KTM, perché la migliore delle RC16 è solamente in 15° posizione con Brad Binder e Miguel Oliveira è addirittura 22°.