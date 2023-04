MotoGP | Austin, Warm-Up: Bagnaia si conferma il più veloce

Carica lettore audio

Su una pista lunga come quella di Austin e con temperature decisamente più basse rispetto a quelle che troveremo in gara, i 10 minuti del Warm-Up a disposizione dei piloti di MotoGP sembrano essere veramente pochi e saranno stati sicuramente più utili per capire che tutto funzionasse al meglio piuttosto che per valutare le modifiche dell'ultima ora, visto che al massimo si potevano completare 5 giri.

Nonostante questo, anche la sessione della domenica mattina ha confermato i valori del resto del weekend, perché davanti a tutti c'è il poleman e vincitore della Sprint, il ducatista Pecco Bagnaia, che ha fermato il cronometro su un tempo di 2'03"988, che lo ha reso il solo capace di infrangere il muro del 2'04".

La sorpresa è che alle sue spalle si è issato Fabio Quartararo, seppur staccato di 311 millesimi. Il pilota della Yamaha dovrà provare a riscattare la delusione della caduta della Sprint di ieri e se non altro è riuscito ad iniziare la sua domenica con il piede giusto.

In terza e quarta posizione troviamo invece due Aprilia, con quella griffata RNF di Miguel Oliveira che precede la RS-GP ufficiale di Maverick Vinales, che ha confermato di disporre di un ottimo passo, ma di aver bisogno di sistemare i problemi in partenza che lo hanno condizionato in questa prima fase della stagione.

A seguire poi ci sono le due KTM di Brad Binder e di Jack Miller, staccate entrambi di circa mezzo secondo, che si sono inserite davanti alla Honda LCR di Alex Rins, grande rivelazione della giornata di ieri con il secondo posto in griglia e nella Sprint, che oggi vorrà sicuramente provare a concedere il bis.

Nella top 10 c'è spazio anche per Franco Morbidelli, autore del nono tempo alle spalle della Ducati di Johann Zarco, anche se l'italiano della Yamaha ha concluso il suo Warm-Up nella ghiaia della curva 17. Nel finale poi sono scivolati anche Marco Bezzecchi alla curva 6 ed Alex Marquez alla curva 2, ma fortunatamente si sono rialzati tutti senza particolari problemi.

Il leader del Mondiale si ritrova quindi 11°, con un ritardo di poco meno di un secondo, davanti al compagno di box Luca Marini e a Fabio Di Giannantonio. Tra i protagonisti della gara di ieri sono invece piuttosto attardati Aleix Espargaro e Jorge Martin, rispettivamente 20° e 22°. Per quanto riguarda il portacolori del Pramac Racing, è probabile però che si sia un po' preservato in vista della gara, essendo alle prese con un brutto attacco influenzale che già lo aveva debilitato parecchio negli appena 10 giri della Sprint.