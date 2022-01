MotoGP | Austin riasfaltata dopo le lamentele dei piloti

Mancano meno di tre mesi al Gran Premio delle Americhe della MotoGP, in programma in 10 aprile, e il Circuito delle Americhe non vuole che si ripetano le lamentele che i piloti hanno avuto durante le scorse edizioni. Soprattutto nel 2021, era stato sottolineato l’elevato livello di pericolosità della pista in diversi punti, come conseguenza del cattivo stato dell’asfalto.

“La pista più o meno si trova nella stessa situazione di quella in cui mi alleno di solito facendo motocross. Ci sono buche nelle curve più delicate.

Il circuito non è sufficientemente sicuro”, aveva affermato Fabio Quartararo durante il weekend della scorsa edizione del GP delle Americhe, raccogliendo l’approvazione di tutti gli altri piloti della griglia.

Il tratto più pericoloso, secondo quanto affermato dai piloti, era quello compreso tra la curva 2 e la curva 11, caratterizzato da buche impressionanti ma spesso impercettibili alla vista. In Safety Commission, il sabato del gran premio, i piloti erano stati più che chiari: o si riassaltava il settore tra le curve 2 e 11 o l’anno successivo non ci sarebbe stata la gara. Sembra che, oltre all’asfalto in sé, il problema maggiore risiedesse nel movimento della terra su cui era stato posato il cemento. Questo, con le forti piogge, perdeva consistenza e favoriva la creazione di queste buche che rendevano pericoloso quel tratto.

Dopo anni di forti critiche, gli incaricati alla gestione del tracciato di Austin hanno annunciato che durante quest’ultimo mese si sono messi al lavoro su quel tratto di pista che aveva bisogno di intervento.

Grazie a ditte specializzate per questo tipo di lavori, il Circuito delle Americhe ad Austin è stato sottoposto a diverse analisi che hanno evidenziato che le zone più colpite da questo fenomeno sono proprio quelle tra le curve 2 e 10 e tra la curva 12 e la curva 16.