MotoGP | Austin ora più sicura per i piloti, ma restano dei dubbi

Il Gran Premio delle Americhe di MotoGP dello scorso anno è stato caratterizzato dalle buche che avevano reso il primo settore del tracciato di Austin molto simile ad una pista da cross. Cosa che aveva sollevato le preoccupazioni dei piloti, che avevano chiesto che venissero presi dei provvedimenti, minacciando in caso contrario di non tornare al COTA quest'anno.

Per rispondere a questa richiesta, sono stati fatti dei lavori di riasfaltatura nei tratti compresi tra le curve 2 e 10 e tra le curve 12 e 16.

Il campione 2020, lo spagnolo Joan Mir, ritiene che ora la pista sia più sicura rispetto allo scorso anno, ma si è anche arresto al fatto che i dossi sui circuiti americani saranno sempre una costante.

"Quando veniamo qui in America, la pista è sempre molto accidentata", ha detto. "Dobbiamo conviverci, ma è molto meglio dell'anno scorso e non mi lamento perché mi ricordo la situazione dello scorso ottobre. E' ancora sconnessa, ma quest'anno è sicura".

Enea Bastianini del Gresini Racing ha fatto eco ai commenti di Mir, ma ha notato che ora è molto più difficile realizzare un buon tempo, perché un piccolo errore può compromettere i tuoi sforzi.

"Non è un grande passo avanti, ma almeno la situazione è migliore alla curva 2 e alla curva 10", ha detto Bastianini quando gli è stato chiesto se ha notato dei progressi dopo i lavori.

"Ora non è pericoloso, solo che ora è difficile fare un ottimo tempo sul giro, perché se fai un errore non sei veloce. Se fai un errore alla curva 3, è impossibile fare la quattro, la cinque e la sei".

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il leader del Mondiale, Aleix Espargaro, ritiene che sia stato fatto un buon lavoro, anche se il nuovo fondo del circuito texano non rispetta ancora gli standard richiesti dalla MotoGP.

"Per quanto riguarda i bump, la pista è messa molto meglio dell'anno scorso", ha detto. "Ma come nuovo asfalto è terribile. Quando c'è un nuovo manto non deve essere solo migliore, deve essere perfetto".

"Dovrebbe essere completamente piatto e non lo è. Quindi sì, sono felice perché è un'altra storia rispetto all'anno scorso. Ma ci sono ancora tanti bump che rendono la pista molto difficile".

"So che non facile, perché questa pista è pazza, con tante variazioni altimetriche e cambi di direzione. Quindi è più difficile fare un asfalto rispetto ad altre piste come Misano o Barcellona. Diciamo che per il 2022 è a posto, ma per il futuro non lo sappiamo ancora".