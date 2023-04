MotoGP | Austin, Libere 1: Marini precede un redivivo Quartararo

Carica lettore audio

La Mooney VR46 sembra intenzionata a proseguire il suo momento magico anche ad Austin. Arrivata in Texas da leader della classifica iridata con Marco Bezzecchi, la squadra di Valentino Rossi ha piazzato davanti a tutti il compagno di box Luca Marini nella prima sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe.

Il fratello d'arte è stato il più bravo di tutti quando è stato il momento di andare a fare il primo time attack del weekend, riuscendo a scendere fino a 2'03"250 con la sua Ducati. Un tempo più veloce di ben otto decimi rispetto alla FP1 dello scorso anno, nonostante una pista che è sembrata essere piuttosto sporca dopo i consueti lavori di "smussatura" dei dossi che viene fatto al Circuito delle Americhe.

Alle sue spalle c'è un redivivo Fabio Quartararo, che finalmente ha dato la sensazione di poter reggere il confronto con i migliori, sia per quanto riguarda il passo gara che il time attack. "El Diablo" ha fermato il cronometro sul 2'03"400, quindi ha chiuso 150 millesimi dalla vetta.

In casa Yamaha però sembra esserci quasi una sorta di maledizione, perché ora che il francese ha ritrovato la competitività sembra aver nuovamente perso la rotta Franco Morbidelli: la seconda M1 ufficiale infatti occupa solamente la 12° posizione, con un distacco di 1". Va detto però che non ha ancora fatto un time attack vero e proprio. E' andata peggio al leader Bezzecchi, che ha pagato una scivolata nel finale alla curva 12 e si ritrova 13°, quindi al momento sarebbe costretto a passare dalla Q1.

Una cosa curiosa, perché le Ducati hanno fatto la voce grossa come ormai consuetudine, visto che se ne contano ben cinque nelle prime sette posizioni. In terza posizione c'è Johann Zarco, staccato di 278 millesimi, e poco più indietro Alex Marquez ha confermato il suo ottimo momento di forma, piazzando quarta la Desmosedici GP22 del Gresini Racing.

Le altre due Rosse nella top 10 sono quelle di Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che occupano rispettivamente la sesta e la settima posizione. La loro prestazione però merita di essere sottolineata, perché entrambi non hanno montato la gomma soft al posteriore nel finale, quindi il loro gap di circa mezzo secondo è molto interessante.

Davanti a questo tandem si è issato un ottimo Jack Miller, che su questa pista è sempre andato forte con la Ducati e non ci ha messo molto a trovare il feeling anche con la KTM. L'australiano è quinto a 426 millesimi nonostante sia caduto anche lui alla curva 12. Per la Casa austriaca è stato comunque un buon turno, perché entrambe le moto ufficiali al momento sarebbero in Q2, visto che anche Brad Binder è decimo, anche se a poco meno di un secondo.

In ottava posizione poi troviamo Maverick Vinales, su una pista che storicamente non è mai stata troppo amica dell'Aprilia. In particolare, stamani ha faticato il "capitano" Aleix Espargaro, che si ritrova addirittura 18°, alle spalle anche delle due RS-GP 2022 con i colori RNF di Miguel Oliveira e Raul Fernandez, che sono in 15° e 16° piazza, con il portoghese che al rientro ha accusato anche un problema ad uno scarico.

C'è spazio anche per una Honda nella top 10 e curiosamente è quella del pilota meno atteso, ovvero Takaaki Nakagami: il giapponese è nono a 889 millesimi, mentre i più rinomati Joan Mir ed Alex Rins al momento sarebbero costretti a passare dalla Q1, con il secondo che però non ha montato la gomma soft nel finale. Per la Casa giapponese bisogna ricordare l'assenza di Marc Marquez, ancora alle prese con il recupero dalla frattura del polso destro: il suo sostituto Stefan Bradl ha chiuso 20°.

Manca all'appello anche Enea Bastianini, ancora out per la frattura della scapola rimediata a Portimao e il collaudatore Michele Pirro che lo sostituisce è 21° a 2"5. Non è stato semplice il ritorno di Jonas Folger, che non correva in MotoGP dal 2017 e questo fine settimana prende il posto dell'infortunato Pol Espargaro alla GasGas Tech3. Il tedesco all'inizio ha accusato un problema tecnico, ma sembra doversi togliere molta ruggine di dosso, perché è a quasi 5".