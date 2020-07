MotoGP: Austin alza bandiera bianca per il 2020

Se ci sarà una parentesi extraeuropea per la stagione 2020 della MotoGP, questa sicuramente non toccherà gli Stati Uniti: il Circuit of the Americas ha infatti annunciato che l'edizione 2020 della gara di Austin è stata cancellata.

Il tracciato texano ha dato appuntamento al prossimo anno, dando anche una piccola anteprima, perché parla già di una possibile data dell'edizione 2021 del Gran Premio, indicando il weekend del 16-18 aprile.

A questo punto appare quasi impossibile che si possa fare anche il Gran Premio d'Argentina, visto che la Dorna aveva lasciato intendere chiaramente che la sola trasferta a Termas de Rio Hondo, se non accoppiata a quella di Austin, sarebbe stata troppo costosa in un anno di crisi come questo.

Le uniche chance di vedere delle gare al di fuori dell'Europa sembrano quindi rimangono legate alla Thailandia ed alla Malesia, ma non bisognerà attendere troppo per sapere se se ne farà qualcosa o meno, visto che la deadline per la decisione finale è stata fissata al 31 luglio.

In caso contrario, la stagione si concluderà nel fine settimana del 15 novembre con il Gran Premio della Comunità Valenciana, secondo appuntamento previsto sul Ricardo Tormo di Valencia.