MotoGP | Approvato un motore in più con almeno 19 GP

Il regolamento attuale consente ai costruttori che non godono delle concessioni di usare sette motori nell’arco della stagione, mentre chi invece ha le concessioni può usarne nove. Tuttavia, questa regola è stata scritta quando il calendario era composto da meno di 20 gare, mentre la stagione 2022 conta ben 22 gran premi.

Come risultato di questo, è stata fatta una modifica al regolamento con effetto immediato: ora l’allocazione dei motori passa a otto per i costruttori senza concessioni, mentre quelli che ne godono ne avranno dieci. Tuttavia, l’ottavo e il decimo motore potranno essere usati solamente a partire dal 19° appuntamento in poi.

Il regolamento recita: “Attualmente, le regole della MotoGP consentono ai costruttori della classe regina di utilizzare un massimo di sette motori durante la stagione (nove per i costruttori con le concessioni). Queste regole sono state stabilite quando il calendario era composto da meno di 20 gare. Vista la presenza di 21 appuntamenti nel calendario 2022, è stato permesso l’utilizzo di un motore in più, dato che ci sono più di 19 gare. Il motore extra potrà essere usato solamente dalla 19^ gara o successive”.

Partenza della gara Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Il regolamento è stato aggiornato così come segue: meno di 21 gare rese note nel calendario ufficiale diramato dalla FIM prima della partenza della prima gara: i costruttori avranno un’allocazione massima di sette motori (nove per i costruttori con le concessioni). 21 o 22 gare presenti nel calendario pubblicato dalla FIM prima dell’inizio della prima gara: i costruttori avranno un’allocazione massimo di otto motori (dieci per i costruttori con le concessioni). L’utilizzo dell’ottavo (o del decimo) motore sarà permesso solamente a partire dal 19° evento”.

Dal 2023, nessun costruttore godrà delle concessioni, dopo che Aprilia ha conquistato un numero di podi sufficienti durante quest’anno che gli consente di perdere i benefici di cui ha usufruito dal 2015. Preparandosi a perdere le concessioni, Aprilia ha già usato un motore in meno come se già non avesse l’allocazione per avere una maggiore affidabilità nel 2023. Anche se ufficialmente perde le proprie concessioni, Aprilia continuerà ad avere un’allocazione di 10 motori quest’anno, secondo la regola.

Questa stagione dovrebbe avere 21 gare, ma il Gran Premio di Finlandia in programma a luglio resta ancora in forse. Una delegazione della Dorna viaggerà al KymiRing lunedì per ispezionare e verificare lo stato dei lavori.