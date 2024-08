MotoGP | Augusto Fernandez negozia con Yamaha per diventare tester

Il team Yamaha sta sfruttando tutti i mezzi a sua disposizione per accelerare lo sviluppo della sua MotoGP e ricucire l’evidente gap dai marchi europei che continua a essere ampio, soprattutto guardando Ducati, che è sempre più lontana dagli altri avversari. Il primo passo è stato il reclutamento di ingegneri e tecnici provenienti da Borgo Panigale, poi è stato il turno del rinnovo di Fabio Quartararo e, a seguire, l’associazione con Pramac per recuperare le quattro moto in griglia perse qualche anno fa.

Ora arriva il momento di rafforzare il test team, che quest’anno sta soffrendo a causa dell’infortunio del suo collaudatore Cal Crutchlow. Il britannico si è operato alla mano destra e, a causa di una strana infezione, non riesce a recuperare pienamente.

“Vogliamo rafforzare il test team e ingaggiare un pilota, ma non pensiamo a un veterano o un pilota ritirato. Vogliamo un giovane che abbia voglia di fare molti giri e con cui possiamo sfruttare al massimo i test consentiti dalle concessioni”, ha spiegato a Motorsport.com Massimo Meregalli durante il weekened di Silverstone. “Questo non significa che non conteremo più su Crutchlow, che continuerà a far parte della squadra e tornerà in azione quando sarà recuperato”, ha aggiunto il direttore sportivo di Yamaha.

Remy Gardner, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La prima opzione a cui Yamaha ha pensato è stato Remy Gardner, che attualmente corre in Superbike con la Casa di Iwata e che disputerà il suo secondo weekend come wild card in MotoGP. Il primo è stato al Sachsenring, dove però ha sostituito l’infortunato Alex Rins e qui a Silverstone corre al posto di Crutchlow. Tuttavia, l’australiano non potrà correre le prossime wild card previste perché coincidono con le gare di Superbike. Inoltre, Gardner non è molto convinto di diventare tester a tempo pieno, ma in Yamaha non scartano ancora un’ultima negoziazione per convincerlo.

Augusto Fernandez, un’alternativa reale

In attesa di questa ultima conversazione con Remy, Yamaha ha confermato che ha parlato con Augusto Fernandez, il campione del mondo Moto2 nel 2022 e che attualmente sta disputando la sua seconda stagione in MotoGP con il team GasGas Tech 3.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, il maiorchino non ha trovato posto sulla griglia MotoGP del 2025 e le opzioni in Superbike, l’alternativa per lui, non stanno comparendo. Yamaha gli ha offerto il ruolo di tester insieme a Crutchlow e un numero di wild card che, in base al recupero di Cal, potrebbe arrivare anche a cinque o sei gare la prossima stagione in MotoGP.

“Stiamo parlando con loro, se non arriva nulla in questo paddock o in Superbike, che è complicato, è una buona soluzione per me. Penso però sempre a un’opportunità per crescere come pilota tornando in un team come titolare in futuro”, ha confermato Augusto Fernandez a Motorsport.com.