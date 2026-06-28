MotoGP | Assen, Warm-Up: Bezzecchi e Ogura confermano le Aprilia ancora al top

E' caduta la pioggia su Assen nel corso della notte e questo ha abbassato leggermente le temperature infuocate che hanno fin qui caratterizzato il weekend del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, ma hanno anche inevitabilmente portato via parte del grip dell'asfalto della "Cattedrale".

In ogni caso, le prestazioni venute fuori nel Warm-Up di questa mattina non lo hanno dato troppo a vedere, perché i primi due sono riusciti a scendere sotto al muro dell'1'32". E ancora una volta, dopo aver occupato quattro delle prime cinque posizioni nella Sprint di ieri, le Aprilia hanno monopolizzato le prime due anche stamani.

Il più veloce è stato Marco Bezzecchi, che con la sua RS-GP ha fermato il cronometro su un tempo di 1'31"955 con una coppia di gomme medie. Una scelta che sembra quasi obbligatoria per la gara di oggi. Non a caso, si tratta della stessa che ha fatto anche Ai Ogura, che segue il riminese di appena due millesimi ed è l'unico oltre a lui ad aver infranto la barriera dell'1'32". Il giapponese, noto per la sua capacità di essere veloce nella seconda parte di gara, è sicuramente uno degli osservati speciali per oggi visto che scatta dalla prima fila.

In terza posizione c'è un buon Pecco Bagnaia, che nei dieci minuti a disposizione sembra aver confermato le buone sensazioni che aveva avuto nella Sprint di ieri, a dispetto del settimo posto finale. Il ducatista, infatti, è terzo a 228 millesimi dalla vetta e precede la KTM di un Pedro Acosta che ieri ha vissuto davvero un gran brivido quando la sua RC16 è rimasta con gas aperto. Si spera per lui, dunque, che oggi possa vivere una giornata più tranquilla.

C'è anche però chi ha deciso di lavorare con le gomme soft questa mattina ed è il caso di Alex Marquez, quinto con la Ducati di Gresini, anche se probabilmente il vice-campione del mondo in carica ha solo voluto stare lontano dai guai, essendo ancora convalscente dagli infortuni dell'incidente di Barcellona ed essendo già incappato in un brutto highside questo weekend.

Alle sue spalle c'è il fratello Marc, che ha girato con una gomma media al posteriore ed una soft all'anteriore. Il campione del mondo in carica teme di dover stringere i denti anche oggi, dopo averlo fatto ieri, conquistando il sesto posto su una pista molto fisica come Assen, sulla quale sta pagando l'ennesimo intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto poco più di un mese fa.

Lo spagnolo ha chiuso a 339 millesimi da Bezzecchi e precede l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, che ha girato con la stessa opzione di pneumatici. In ottava posizione c'è invece il vincitore della Sprint, Raul Fernandez, che ha scelto una coppia di medie. Ha montato due soft invece Joan Mir, che lo segue in nona piazza. Nel caso del pilota della Honda però non ci si deve stupire, visto che domenica scorsa è stato l'unico a correre con la soft a Brno e lo ha fatto con ottimi risultati, chiudendo quinto.

La top 10 si completa poi con la KTM di Enea Bastianini, seguita dall'Aprilia del poleman Jorge Martin. Entrambi sono staccati di poco più di mezzo secondo e hanno girato con una coppia di gomme medie. Stesso discorso che vale per Fabio Quartararo, che con il 12° tempo è stato il più veloce tra i piloti Yamaha. Il quadro dei piloti italiani si completa poi con il 14° tempo di Franco Morbidelli e con il 17° di Luca Marini.