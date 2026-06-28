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MotoGP | Assen, Warm-Up: Bezzecchi e Ogura confermano le Aprilia ancora al top

I due portacolori della Casa di Noale sono gli unici a scendere sotto all'1'32" dopo che nella notte è caduta la pioggia, abbassando la temperatura e riducendo il grip della pista. In evidenza anche Bagnaia, terzo con la Ducati davanti alla KTM di Acosta. Marc Marquez invece è sesto, dietro al fratello Alex. Solo 11° il poleman Martin.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

E' caduta la pioggia su Assen nel corso della notte e questo ha abbassato leggermente le temperature infuocate che hanno fin qui caratterizzato il weekend del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, ma hanno anche inevitabilmente portato via parte del grip dell'asfalto della "Cattedrale".

In ogni caso, le prestazioni venute fuori nel Warm-Up di questa mattina non lo hanno dato troppo a vedere, perché i primi due sono riusciti a scendere sotto al muro dell'1'32". E ancora una volta, dopo aver occupato quattro delle prime cinque posizioni nella Sprint di ieri, le Aprilia hanno monopolizzato le prime due anche stamani.

Il più veloce è stato Marco Bezzecchi, che con la sua RS-GP ha fermato il cronometro su un tempo di 1'31"955 con una coppia di gomme medie. Una scelta che sembra quasi obbligatoria per la gara di oggi. Non a caso, si tratta della stessa che ha fatto anche Ai Ogura, che segue il riminese di appena due millesimi ed è l'unico oltre a lui ad aver infranto la barriera dell'1'32". Il giapponese, noto per la sua capacità di essere veloce nella seconda parte di gara, è sicuramente uno degli osservati speciali per oggi visto che scatta dalla prima fila.

In terza posizione c'è un buon Pecco Bagnaia, che nei dieci minuti a disposizione sembra aver confermato le buone sensazioni che aveva avuto nella Sprint di ieri, a dispetto del settimo posto finale. Il ducatista, infatti, è terzo a 228 millesimi dalla vetta e precede la KTM di un Pedro Acosta che ieri ha vissuto davvero un gran brivido quando la sua RC16 è rimasta con gas aperto. Si spera per lui, dunque, che oggi possa vivere una giornata più tranquilla.

C'è anche però chi ha deciso di lavorare con le gomme soft questa mattina ed è il caso di Alex Marquez, quinto con la Ducati di Gresini, anche se probabilmente il vice-campione del mondo in carica ha solo voluto stare lontano dai guai, essendo ancora convalscente dagli infortuni dell'incidente di Barcellona ed essendo già incappato in un brutto highside questo weekend.

Alle sue spalle c'è il fratello Marc, che ha girato con una gomma media al posteriore ed una soft all'anteriore. Il campione del mondo in carica teme di dover stringere i denti anche oggi, dopo averlo fatto ieri, conquistando il sesto posto su una pista molto fisica come Assen, sulla quale sta pagando l'ennesimo intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto poco più di un mese fa.

Lo spagnolo ha chiuso a 339 millesimi da Bezzecchi e precede l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, che ha girato con la stessa opzione di pneumatici. In ottava posizione c'è invece il vincitore della Sprint, Raul Fernandez, che ha scelto una coppia di medie. Ha montato due soft invece Joan Mir, che lo segue in nona piazza. Nel caso del pilota della Honda però non ci si deve stupire, visto che domenica scorsa è stato l'unico a correre con la soft a Brno e lo ha fatto con ottimi risultati, chiudendo quinto.

La top 10 si completa poi con la KTM di Enea Bastianini, seguita dall'Aprilia del poleman Jorge Martin. Entrambi sono staccati di poco più di mezzo secondo e hanno girato con una coppia di gomme medie. Stesso discorso che vale per Fabio Quartararo, che con il 12° tempo è stato il più veloce tra i piloti Yamaha. Il quadro dei piloti italiani si completa poi con il 14° tempo di Franco Morbidelli e con il 17° di Luca Marini.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

1'31.955

   177.817  
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.002

1'31.957

 0.002 177.813  
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.228

1'32.183

 0.226 177.377  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.274

1'32.229

 0.046 177.289  
5 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.311

1'32.266

 0.037 177.218  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.339

1'32.294

 0.028 177.164  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.353

1'32.308

 0.014 177.137  
8 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.439

1'32.394

 0.086 176.972  
9 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 6

+0.503

1'32.458

 0.064 176.850  
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.573

1'32.528

 0.070 176.716  
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.590

1'32.545

 0.017 176.683  
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 6

+0.640

1'32.595

 0.050 176.588  
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7

+0.871

1'32.826

 0.231 176.148  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 7

+0.945

1'32.900

 0.074 176.008  
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.956

1'32.911

 0.011 175.987  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.068

1'33.023

 0.112 175.775  
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 7

+1.230

1'33.185

 0.162 175.470  
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+1.289

1'33.244

 0.059 175.359  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.301

1'33.256

 0.012 175.336  
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 7

+1.379

1'33.334

 0.078 175.190  
21 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 7

+1.900

1'33.855

 0.521 174.217  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+2.976

1'34.931

 1.076 172.242  
Guarda i risultati completi

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