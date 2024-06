MotoGP | Assen, Warm-Up: Di Giannantonio precede di un soffio Marquez

Il meteo è cambiato decisamente ad Assen rispetto a ieri. Se la Sprint è stata corsa sotto al sole, con oltre 50 gradi sull'asfalto, stamattina il cielo sopra al tracciato olandese è grigio e la temperatura è scesa vertiginosamente, al punto che sulla pista ci sono solamente 27 gradi. Inoltre c'è anche un vento abbastanza fastidioso.

Queste condizioni però non sembrano aver modificato gli scenari che teoricamente porterebbero tutti, o quasi, a passare dalla gomma posteriore soft alla media per il Gran Premio d'Olanda di MotoGP di oggi pomeriggio. Nel Warm-Up, infatti, si sono indirizzati quasi tutti su questa scelta, salvo qualche rara eccezione.

Il più veloce la termine della sessione da 10 minuti è stato Fabio Di Giannantonio, uno dei più chiacchierati sul mercato in questi giorni, che sulla sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 ha girato in 1'32"309, montando una gomma soft all'anteriore ed una media al posteriore. Stessa scelta fatta da Marc Marquez, che lo segue staccato di appena 4 millesimi con la GP23 del Gresini Racing e oggi vorrà sicuramente provare a riscattare il ritiro della Sprint di ieri.

In terza posizione c'è l'Aprilia di Maverick Vinales, che invece ha girato con una coppia di gomme medie, chiudendo a 16 millesimi. Il pilota di Roses è rimasto l'unico presente nel box della squadra ufficiale di Noale, perché nelle cadute della Sprint di ieri si sono infortunati sia Aleix Espargaro che Lorenzo Savadori: lo spagnolo si è fratturato la mano destra ed era fit per il Warm-Up, ma la mano gli faceva troppo male mettendo il guanto, quindi ha deciso di fermarsi. Il collaudatore invece aveva delle piccole fratture a livello vertebrale ed è già volato in Italia per iniziare il percorso di recupero.

A seguire ci sono i due principali contendenti al titolo, ovvero Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che a loro volta avevano una coppia di gomme medie. Bisogna ricordare che il portacolori del Prima Pramac Racing dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia oggi, arretrando così al quinto posto, per aver ostacolato Raul Fernandez nelle qualifiche di ieri.

E' impressionante la quantità di moto che la Ducati ha piazzato nelle primissime posizioni, perché sono otto nelle prime nove. A seguire, infatti, c'è il terzetto italiano composto da Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, con Alex Marquez a completare il contingente Rosso. Segno che probabilmente queste condizioni si addicono ancora di più alle Desmosedici GP rispetto a quelle del resto del weekend.

Bisogna scendere fino al decimo posto, dunque, per trovare la prima delle KTM, che è quella del rookie Pedro Acosta, che piano piano forse sta trovando il bandolo della matassa anche sul tracciato olandese, ma è anche il primo tra i piloti che hanno deciso di girare con la gomma soft al posteriore. Così come Fabio Quartararo, che lo segue in 11° posizione con la sua Yamaha. Per entrambi, però è importante sottolineare che si trattava di una gomma con una decina di giri.

Ancora molto attardate le Honda: la prima delle RC213V è quella di Johann Zarco in 15° posizione, con quella di Luca Marini che invece occupa la 20° piazza, con il solo Augusto Fernandez alle sue spalle.