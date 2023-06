MotoGP | Assen tricolore: Bezzecchi in pole davanti a Bagnaia e Marini

E' grande Italia ad Assen nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda di MotoGP. Saranno infatti tre piloti di casa nostra, tutti in sella ad una Ducati, ad andare a formare la prima fila dello schieramento di partenza. Tra le altre cose, si tratta anche di tre piloti che fanno parte della VR46 Riders Academy.

Dopo un venerdì praticamente perfetto, Marco Bezzecchi si è confermato anche in qualifica, andando a firmare la sua seconda pole in carriera nella classe regina dopo quella dell'anno scorso in Thailandia. Il portacolori della Mooney VR46 ha battuto per pochi millesimi Pecco Bagnaia su tutta la linea: con il suo 1'31"472 lo ha preceduto per 61 millesimi, ma per 32 gli ha "rubato" anche il record del tracciato olandese. Tra le altre cose, "Bez", è anche il 13° poleman differente su questa pista negli ultimi 13 anni.

A completare la prima fila c'è poi l'altra Desmosedici GP griffata Mooney VR46, con Luca Marini che per sua fortuna non ha pagato a caro prezzo l'errore commesso nell'ultimo giro lanciato, quando è scivolato alla curva 8. L'1'31"630 che aveva realizzato in precedenza, infatti, gli è bastato per piazzarsi terzo.

Nonostante l'alluce sinistro fratturato, Assen ci ha finalmente restituito un Fabio Quartararo protagonista: il pilota della Yamaha ha sfiorato il ritorno in prima fila, mancandolo per appena 41 millesimi. Ma per il trend che stava prendendo per lui questa stagione, una quarta casella in griglia può veramente valere quasi come una vittoria.

Ci sono tre moto differenti in seconda fila, perché accanto alla M1 di "El Diablo" troviamo la KTM di Brad Binder, che a sua volta paga solo poco più di due decimi dalla pole di Bezzecchi, e l'Aprilia di Aleix Espargaro. Dalle RS-GP ufficiali forse era lecito attendersi qualcosina in più dopo l'accesso diretto alla Q2, ma ancora sembra mancare un filino di performance rispetto alla concorrenza. Il sesto posto del pilota di Granollers ed il settimo di Maverick Vinales comunque non sono risultati da buttare, considerando che anche Miguel Oliveira è riuscito a passare il taglio della Q1 e scatterà 11°.

Non è stata una qualifica particolarmente semplice per i leader della classifica team della Prima Pramac Racing. Johann Zarco è dovuto passare dalla Q1 e quindi poi ha avuto a disposizione una sola gomma nuova in Q2, non riuscendo a fare meglio dell'ottavo tempo. E' andata anche peggio al dominatore del Sachsenring, Jorge Martin, che sarà chiamato ad una doppia rimonta dalla decima casella dello schieramento. Il madrileno ha pagato anche un caduta piuttosto strana alla curva 5, nella quale ha perso il posteriore a bassissima velocità.

Il quadro delle prime quattro file si completa poi con il nono tempo di Alex Marquez con la Ducati del Gresini Racing e con il 12° della KTM di Jack Miller, che sul tracciato olandese sembra piuttosto in difficoltà rispetto al compagno di squadra, anche se va detto che l'australiano non è riuscito a trovare un giro pulito in questa Q2.

Dopo aver centrato la top 10 al Sachsenring, Fabio Di Giannantonio è andato veramente ad un soffio da infilarsi in Q2, ma alla fine il portacolori del Gresini Racing si è arreso per 98 millesimi e dovrà schierare la sua Ducati sulla 13° casella dello schieramento. A fargli compagnia in quinta fila saranno Takaaki Nakagami, che quindi si è preso la palma di miglior pilota Honda, e Franco Morbidelli, questa volta parso decisamente più in difficoltà rispetto alla Yamaha gemella.

Se quella di Nakagami è la migliore delle RC213V è anche perché Marc Marquez ha combinato un mezzo disastro. L'otto volte campione del mondo non sta spingendo al massimo questo fine settimana, perché la costola incrinata al Sachsenring lo sta debilitando, ma nel finale di questa Q1 ha commesso un errore evitabile.

Si era messo nella scia di Enea Bastianini, ma il ducatista ha chiuso il gas dopo aver commesso un errore alla curva 1. Anche Marc a quel punto ha rallentato e si è riaccodato, ma alla curva 3 si è distratto ed ha tamponato il ducatista, che si era fatto da parte per far passare degli altri piloti lanciati.

Per questo si ritrova solo 17° in griglia, alle spalle di Raul Fernandez e proprio davanti a "Bestia". Quest'ultimo quindi sarà atteso da due gare in salita, ma sapeva anche lui che questo sarebbe stato l'ultimo weekend di sofferenza. L'occasione per riscattarsi ci sarà dopo la pausa estiva, quando finalmente sarà recuperato al 100% dal punto di vista fisico.

Tutto sommato discreta la qualifica di Lorenzo Savadori. E' vero che il collaudatore dell'Aprilia è solo 19°, ma si è comunque messo dietro le due Honda dei due sostituti Stefan Bradl (caduto nel finale della FP3) ed Iker Lecuona, ma anche le GasGas Tech3 di Augusto Fernandez e di Jonas Folger.

Classifica Q2

Classifica Q1