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MotoGP | Assen, Prove: Bezzecchi si conferma con tre Aprilia nella top 4, brutto volo per Alex Marquez

Il leader del Mondiale conferma le buone sensazioni della mattinata, precedendo l'altra RS-GP di Fernandez, con quella di Ogura 4°. 3° stupisce Acosta con la KTM, mentre Bagnaia rischia di stare fuori, ma poi è il miglior ducatista con il 5° tempo davanti a Marc Marquez. Il Alex finisce al centro medico dopo un highside. A terra anche Martin, 9°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi e l'Aprilia si sono confermati in grande forma anche nella sessione pomeridiana del venerdì del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, con ben tre RS-GP che si sono piazzate nelle prime quattro posizioni. Anzi, fino a pochi secondi dal termine formavano addirittura una tripletta.

Dopo la pagina da dimenticare di Brno, il leader del Mondiale aveva bisogno di iniziare il weekend di Assen con il vento in poppa e c'è riuscito alla grande, perché il suo 1'31"123 è davvero un tempone se si considera che la temperatura dell'asfalto superava ampiamente i 50 gradi. Un dato decisamente superiore alle medie stagionali che si trovano qui in Olanda. Dunque, essere a meno di sei decimi dal record della pista è davvero tanta roba.

Anche i due piloti del Trackhouse Racing però non sono stati affatto da meno, perché Raul Fernandez, che si è ripreso completamente dai problemi legati ad un attacco di appendicite patiti lo scorso fine settimana, ha chiuso a soli 177 millesimi dal riminese. E pure Ai Ogura, fresco del suo miglior risultato in carriera in Repubblica Ceca, ha chiuso quarto a 239 millesimi da Bezzecchi.

L'unico "intruso" in mezzo alle Aprilia è Pedro Acosta, che proprio a tempo scaduto è riuscito a firmare un 1'31"310 che lo ha issato in terza piazza. Lo "Squalo di Mazarron" è stato insieme a Pecco Bagnaia uno dei più bravi a destreggiarsi nel traffico da ora di punta che ha generato per l'ultimo tentativo una bandiera rossa sventolata a 3'08" dal termine. Anche il ducatista ha avuto molto sangue freddo, perché al momento dell'interruzione si trovava escluso dalla Q2, quindi aveva il bisogno assoluto di fare un tempo e ne è venuto fuori con un 1'31"384 che lo ha reso il migliore dei piloti della Rossa in quinta posizione.

A provocare la bandiera rossa è stata la brutta caduta di Alex Marquez, vittima di un highside abbastanza violento alla curva 11. Il pilota del Gresini Racing, che sta ancora recuperando dall'infortunio di Barcellona, era cosciente, ma è stato portato in ambulanza al centro medico, perché sembrava dolorante alla spalla destra, proprio sul lato su cui era stato operato alla clavicola poco più di un mese fa.

Per la squadra faentina è stata una sessione complicata, perché nello stesso punto è finito a terra anche Fermin Aldeguer, pure lui portato al centro medico dopo aver rotolato in maniera molto rovinosa nella ghiaia della via di fuga. Anzi, il murciano sarà portato in ospedale per accertamenti al petto ed alla schiena. La cosa curiosa è che il vice-campione del mondo in carica, se dovesse essere in grado di tornare sulla sua Ducati, sarebbe in Q2 con il decimo tempo. Il vicino di box invece è 14°.

Tornando a scorrere la classifica, subito dietro a Bagnaia c'è Marc Marquez, che dopo la bandiera rossa è rimasto a guardare gli altri all'interno del box, accontentandosi di quell'1'31"446 che aveva già firmato, che alla fine gli è bastato per chiudere sesto, giusto davanti all'altra Ducati GP26 di Fabio Di Giannantonio.

In ottava posizione ha trovato un grande colpo di reni Enea Bastianini, che è un altro di quelli che si sono migliorati proprio a tempo scaduto con la sua KTM Tech3, con un 1'31"588 che lo pone a 465 millesimi dalla vetta. L'ultimo pass per la Q2 l'ha staccato invece Jorge Martin, nono, e anche lui autore di una caduta ad altissima velocità alla curva 12, dalla quale fortunatamente si è rialzato senza conseguenze, ma anche senza la possibilità di provare a migliorare il suo 1'31"638.

Il primo degli esclusi è Franco Morbidelli, rimasto fuori per appena 26 millesimi con la sua Ducati GP25. Il pilota della Pertamina Enduro VR46 però rischia seriamente di incappare in una penalità per un impeding ai danni di Bastianini. Come avrete potuto notare, non ci sono Honda tra le moto che si sono guadagnate l'accesso diretto alla Q2, perché la migliore delle RC213V è quella di Joan Mir in 12° posizione, che è tallonata da quella con i colori del Team LCR affidata del rookie Diogo Moreira.

Lo stesso discorso vale anche per le Yamaha, perché Fabio Quartararo si ritrova addirittura 15° con la più veloce delle M1, con un distacco di quasi un secondo dal miglior crono di Bezzecchi. Il quadro dei piloti italiani si completa poi con il 18° tempo di un Luca Marini che sembra faticare un po' troppo con la sua Honda ultimamente.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

1'31.123

   179.440  
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

 0.177 179.093  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

 0.010 179.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

 0.052 178.971  
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

 0.022 178.928  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

 0.062 178.807  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

 0.019 178.770  
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

 0.123 178.529  
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

 0.050 178.432  
10 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

 0.063 178.309  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

 0.026 178.259  
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

 0.098 178.069  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

 0.031 178.009  
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

 0.005 177.999  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

 0.225 177.564  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

 0.218 177.145  
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

 0.068 177.014  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

 0.029 176.959  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

 0.024 176.913  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

 0.168 176.592  
21 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

 0.234 176.147  
22 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

 0.283 175.611  
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

 0.105 175.413  
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