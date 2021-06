MotoGP, Assen, Libere 2: Vinales prima della pioggia, che volo Marc!

La pioggia era attesa per domani, invece ha fatto capolino su Assen già nel pomeriggio di oggi, arrivando a bagnare la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Olanda di MotoGP e concedendo ai piloti solamente pochi minuti per lavorare con le gomme slick, prima di passare a quelle da bagnato in quelli conclusivi.

Sono pochi quindi quelli che sono riusciti a migliorare le performance che avevano fatto segnare questa mattina. E' però arrivata una conferma importante perché, prima che la pioggia arrivasse a bagnare l'asfalto, Maverick Vinales si è confermato il più veloce anche in questa FP2, anche se con il suo 1'33"241 non è riuscito a migliorare il crono che aveva fatto stamani.

Alle sue spalle c'è invece uno di quelli che hanno dato una scalata decisa alla classifica, guadagnandosi uno spazio nella Q2 provvisoria. Stiamo parlando di Miguel Oliveira, che anche sul circuito olandese quindi sembra poter proseguire il filotto d'oro suo e della KTM (una vittoria e due secondi posti). Il portoghese ha girato in 1'33"400, chiudendo a 159 millesimi.

Terzo tempo poi per Fabio Quartararo, che a sua volta con l'1'33"491 di pomeriggio ha ritoccato di poco la prestazione mattutina. Stesso discorso che vale anche per Marc Marquez, quarto, che però questo turno se lo ricorderà soprattutto per il violentissimo highside di cui è stato vittima alla curva 10. La sua Honda lo ha lanciato veramente in alto e la ricaduta è stata rovinosa, ma fortunatamente il pilota di Cervera si è rialzato ed è tornato al box senza passare dal centro medico.

Quinta posizione per Joan Mir, anche lui riuscito a rientrare nella top 10 provvisoria con l'133"701 realizzato nella sessione pomeridiana con la sua Suzuki. Leggero miglioramento anche per Johann Zarco, confermatosi ancora una volta il migliore tra i piloti Ducati con il sesto tempo realizzato in 1'33"708.

Diverso invece per Alex Rins, settimo nella classifica della FP2, ma quinto nella cumulativa con il crono di stamani. Stessa cosa che vale anche per Pol Espargaro, decimo ed incappato in una chiusura di anteriore alla curva 5 nel turno pomeridiano, ma addirittura secondo nella classifica combinata di giornata con la sua Honda.

In ottava e nona posizione troviamo Jack Miller ed Aleix Espargaro, ma al pilota australiano migliorare il crono di stamani non è bastato per guadagnarsi uno slot nella Q2 provvisoria. A tenerlo fuori c'è infatti Danilo Petrucci, che non ha ripetuto la prestazione della mattinata, ma con quella al momento è al nono posto nella cumulativa, proprio davanti allo spagnolo dell'Aprilia.

Attardati invece gli altri italiani, capitanati da Lorenzo Savadori, 14esimo con la sua Aprilia. Soprattutto sono state negative le prestazioni di Valentino Rossi e Pecco Bagnaia, che si ritrovano solamente in 18esima ed in 19esima posizione. Un bel problema soprattutto per il ducatista, che arrivava ad Assen con aspettative importanti, ma al momento sarebbe costretto a passare dalla Q1.

Così come i due rookie della Ducati, Enea Bastianini e Luca Marini, che hanno chiuso con il 16esimo ed il 22esimo tempo. Il portacolori della Sky VR46 Avintia è alle spalle anche dello statunitense Garrett Gerloff, che questo fine settimana sostituisce l'infortunato Franco Morbidelli sulla Yamaha del Team Petronas.