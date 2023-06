MotoGP | Assen, Libere 2: Bezzecchi si ripete, Bagnaia risale 4°

Non ci sono grossi dubbi su chi sia l'uomo del giorno ad Assen, perché Marco Bezzecchi ha comandato in entrambe le sessioni di prove libere del Gran Premio d'Olanda di MotoGP, concedendo il bis anche nel turno pomeridiano.

Il pilota della Mooney VR46 ha ritoccato di poco meno di due decimi il tempo della mattinata, arrivando vicino ad infrangere la barriera dell'1'32" con un crono di 1'32"063, anche se rispetto a stamani la concorrenza è riuscita a chiudere la forbice, visto che ora sono di nuovo 15 le moto racchiuse nelle spazio di un secondo. Resta il fatto che lui sembra sempre quello accreditato del ritmo migliore.

Alle spalle del romagnolo c'è un'altra Ducati, quella del mattatore del GP di Germania, Jorge Martin. Lo spagnolo del Prima Pramac Racing ha chiuso con un ritardo di 130 millesimi, nonostante nel turno abbia avuto anche un inconveniente molto particolare: l'airbag della sua tuta si è aperto senza un apparente motivo, ma fortunatamente la cosa non gli ha creato problemi.

La sorpresa di questa FP2 è Jack Miller, che proprio a tempo scaduto è riuscito a riportare la sua KTM in terza posizione, a soli 155 millesimi dalla vetta, dopo che fino a quel momento aveva seriamente rischiato di dover passare dalla Q1 di domani mattina. Cosa che ha evitato anche il compagno Brad Binder, che invece è ottavo con l'altra RC16.

Rispetto a stamattina sembra aver fatto un bel passo avanti con la messa a punto della sua Ducati anche il leader del Mondiale Pecco Bagnaia. Nella prima metà del turno il torinese ha lavorato ancora sul setting, ma piano piano ha trovato un buon ritmo e quando è stato il momento di fare il time attack è risalito al quarto posto, a due decimi esatti da Bezzecchi.

Buona anche la sessione delle Aprilia, perché le due RS-GP ufficiali si sono guadagnate entrambe il passaggio alla Q2, con Maverick Vinales accreditato del quinto tempo a 245 millesimi ed Aleix Espargaro che invece è settimo ed è stato più lento di un decimo esatto.

Tra le due moto della Casa di Noale si è infilato Fabio Quartararo, che per la seconda gara consecutiva quindi riesce ad infilare la sua Yamaha in Q2. Un segnale positivo per "El Diablo", che deve fare i conti non solo con i limiti della M1, ma anche con l'alluce sinistro fratturato un paio di giorni fa mentre si allenava facendo una corsetta. Il gap di soli 278 millesimi però è molto incoraggiante.

Detto dell'ottavo tempo di Binder, gli ultimi due che si guadagnano già il segmento decisivo della qualifica sono Luca Marini ed Alex Marquez, che portano quindi a cinque moto il contingente Ducati in Q2. Tra gli uomini della Rossa è stato beffato invece Johann Zarco, che si è ritrovato 11° a tempo scaduto per appena 88 millesimi.

Non è riuscito ad infilarsi nella top 10 però neppure Enea Bastianini, non ancora al 100% della forma fisica. Ma è chiaro che la sua vera stagione inizierà dopo la pausa estiva, a Silverstone. Il ducatista è 15° e precede Franco Morbidelli, che a sua volta sarà costretto a passare dalla Q1, così come Fabio Di Giannantonio (18°) e Lorenzo Savadori (20°).

E' stata un'altra giornata difficile per le Honda. La migliore delle RC213V è stata quella di Takaaki Nakagami, con il giapponese del Team LCR che però non è andato oltre al 14° tempo. Dopo essere stato molto cauto, usando davvero i due turni quasi come se fossere un test, non appena è andato alla ricerca di una scia per il time attack, Marc Marquez è invece scivolato alla curva 3 e quindi si ritrova 19° a 1"4. A terra c'è finito anche Augusto Fernandez alla curva 1 e pure lui sarà tra quelli che disputeranno la Q1.